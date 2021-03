Beňová: Spoločnosť nedokáže v krízových časoch fungovať bez profesií, ktoré zväčša vykonávajú ženy

Slovensko ťahá za kratší koniec

Pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Pandémia odhalila aj to, že spoločnosť nedokáže v krízových časoch fungovať bez profesií, ktoré vo väčšine vykonávajú ženy. Uviedla to vo svojom otvorenom liste europoslankyňa Monika Beňová Smer-SD /SaD). Dodala, že táto práca je často bez primeraného ohodnotenia.List napísala pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) , ktorý si spoločnosť pripomína každoročne 8. marca. Organizácia Spojených národov (OSN) zaradila tento deň v roku 1975 medzi oficiálne sviatky ako deň medzinárodnej solidarity žien za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj.„Či už ide o zdravotné sestry, pokladníčky v obchodoch, opatrovateľky detí, seniorov alebo hendikepovaných spoluobčanov, ale aj mnohé iné povolania, zvládnutie súčasnej situácie by bez nich jednoducho nebolo možné,“ podotkla Beňová. Doplnila, že túto prácu navyše často vykonávajú bez dostatočného uznania či istôt.Skupina socialistov a demokratov v Európskom parlamente preto v súvislosti s MDŽ cez otvorený list svojej predsedníčky pripomína, že v otázkach rodovej rovnosti Slovensko „ťahá za kratší koniec“ a ženy musia aj v dnes za svoju rovnoprávnosť v mnohých oblastiach naďalej bojovať.Beňová za jednoznačne negatívny príklad v tomto ohľade považuje aj situáciu, kde vecne zodpovedný minister práce, rodiny a sociálnych záležitostí účelovo vymazáva slovo rod a peniaze na rodovú rovnosť dostávajú organizácie, ktoré sa tejto problematike vôbec nevenujú.Ako problém naďalej vníma pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní. Tiež by sa mala podľa nej posilniť rovnováhu medzi rodinným a pracovným životom žien, vymožiteľnosť výživného, či dostupnosť nájomného bývania.V súvislosti s týmto dňom zverejnil europoslanec Martin Hojsík (PS/RE) vo svojom profile na sociálnej sieti video, v ktorom poznamenal, že dnešný deň je bojom za práva žien a nie dňom kvetov a čokolád. Zároveň upozornil, že nerovnosť je prítomná v každodennom živote, poukázal na nespravodlivé ohodnotenie žien v práci, zvyšujúce sa domáce a sexuálne násilie či snahy o obmedzenie reprodukčných práv.