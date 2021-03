Škody spôsobené koronavírusom postihli viac ženy ako mužov, štát by sa mal viac zaujímať o ich postavenie

Ženy sa viac zapájajú do neplatenej práce

Sú pod väčším tlakom

8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Škody spôsobené ochorením COVID-19 a vládnymi politikami, ktoré reagujú na pandémiu, pociťujú nepomerne viac ženy. Vyplýva to z analýzy uskutočnenej pre Index PwC Ženy v práci, ktorý meria ekonomické postavenie žien v 33 krajinách OECD.Ekonomické postavenie žien sa za posledných deväť rokov v krajinách OECD každý rok zlepšovalo. Pandémia tento trend však zvráti. V tlačovej správe o tom informovala Mariana Butkovská zo spoločnosti PwC.SR sa v tejto súvislosti dlhodobo umiestňuje najnižšie spomedzi krajín strednej a východnej Európy v rámci krajín OECD od roku 2000, aktuálne sa umiestnilo na 25. mieste. Slovensko má nižší podiel zamestnaných žien oproti ostatným krajinám (66,4 percenta) a pomerne vysoký rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (18,7 percenta).Pokiaľ by na Slovensku bol zamestnaný taký podiel žien ako vo Švédsku (81,1 percenta v roku 2020), vzrástlo by HDP Slovenska o šesť percent. Island, Švédsko a Nový Zéland sú najúspešnejšie krajiny v aktuálnom rebríčku PwC Ženy v práci.Pred pandémiou venovali ženy neplatenej starostlivosti o deti každý týždeň v priemere o šesť hodín viac ako muži. Počas pandémie ženy vzali na seba ešte viac a teraz sa venujú neplatenej starostlivosti o deti o 7,7 hodiny týždenne viac ako muži. Zvýšenie neplatenej práce znížilo zapojenie žien do ekonomiky. Výskum ukazuje, že prerušenie kariéry má dlhodobý vplyv na vyhliadky žien na trhu práce. Ženy sa následne vrátia k horšie plateným a menej kvalifikovaným pozíciám.„Podľa všetkých dostupných údajov sa ženy počas pandémie dostali pod väčší tlak ako muži. Preto je úlohou štátu a zamestnávateľov zaujímať sa viac o postavenie a pracovné podmienky žien počas pandémie, vyhodnocovať a monitorovať situáciu a poskytovať dostupné možnosti, flexibilitu v práci a podporu,“ uviedla country managing partner PwC Věra Výtvarová.Index PwC Ženy v práci predstavuje vážený priemer piatich ukazovateľov, ktoré hodnotia zapojenie žien na trhu práce a rovnosť v práci – rozdiel v odmeňovaní mužov a žien, podiel pracujúcich žien, nezamestnanosť žien, podiel žien pracujúcich na plný úväzok a podiel žien v manažmente firiem.Aby sa upravili nerovnováhy, ktoré pandémia spôsobí ženám v ich postavení v práci, musel by byť do roku 2030 pokrok v oblasti rodovej rovnosti dvakrát rýchlejší ako v minulosti.