Beňuš a Paňková zaistili slovenskej C1 miestenky na OH2024

Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš postúpil na MS v britskom Lee Valley do finále C1. Kanoista tak vybojoval v tejto disciplíne pre Slovensko miestenku na OH2024. Tú získalo dvanásť najlepších krajín, medzi ktoré sa dostala na olympijskom kanáli z roku 2012 aj Zuzana Paňková v ženskej kategórii.





Beňuš obsadil piate miesto, predviedol plynulú a čistú jazdu a na treťom medzičase bol navyše rýchlejší ako prvý Benajmin Savšek zo Slovinska. Spomedzi ďalších Slovákov mal najbližšie k postupu Alexander Slafkovský, ktorý obsadil dvanáste miesto s jednou chybou a stratou 0,4 sekundy na desiateho Taliana Paola Ceccona. Ďalší Slovák Marko Mirgorodoský figuroval na 14. pozícii s mankom 1,81 s na najlepšiu desiatku.Okrem Slovenka si zaistili v Lee Valley olympijskú účasť aj Slovinsko, Poľsko, Nemecko, Česko, domáca Británia, Taliansko, Írsko, Chorvátsko, USA a Švajčiarsko. Ešte jednu miestenku dostane najlepšia krajina z ME, ktorej sa nepodarilo postúpiť na MS.Paňková predviedla bezchybnú jazdu a najlepšie jej vyšla druhá časť trate, kde bola rýchlejšia než prvá Monica Doriová z Andorry. Nakoniec obsadila ôsme miesto a hranicu postupu podliezla o 1,85 sekundy. Spomedzi jej dvoch krajaniek mala bližšie k finále Emanuela Luknárová, ktorej došli v druhej polovici jazdy sily, v úplnom závere nazbierala štyri trestné sekundy a obsadila 15. miesto. Na desiatu Brazílčanku Anu Satilovú mala manko 5,08 s. Ďalšia Slovenka Soňa Stanovská, úradujúca majsterka sveta v C1 do 23 rokov, nepredviedla ideálnu jazdu. Prvú dvojku chytila už na začiatku kanála a napokon to stačilo na 18. priečku.Okrem Slovenska si zaistili v olympijskú účasť v ženskej C1 aj Andorra, USA, Austrália, domáci Briti, Česko, Nemecko, Brazília, Španielsko, Taliansko, Ukrajina a Slovinsko. Aj v tejto kategórii obdrží ešte jednu miestenku najlepšia krajina z ME, ktorej sa nepodarilo postúpiť vo Veľkej Británie.O konkrétnej pretekárke, ktorá bude reprezentovať Slovensko na OH2024, rozhoduje interná nominácia. Tá pozostáva práve zo svetového šampionátu a výsledkov na podujatiach svetového pohára v La Seu d'Urgell a Paríži.

majstrovstvá sveta - výsledky:



C1 - semifinále:



muži: 1. Benjamin Savšek (Slov.) 98,09 s (2), 2. Grzegorz Hedwig (Poľ.) +0,39 (2), 3. Sideris Tasiadis (Nem.) +1,34 (0), ...5. Matej BEŇUŠ +1,93 (0), 12. Alexander SLAFKOVSKÝ +3,53 (2), 14. Marko MIRGORODSKÝ (všetci SR) +4,94 (0)



ženy: 1. Monica Doriová (And.) 111,01 s (2), 2. Evy Leibfarthová (USA) +1,17 (0), 3. Jessica Foxová (Aus.) +1,77 (0), ...8. Zuzana PAŇKOVÁ +3,06 (0), nepostúpili: 15. Emanuela LUKNÁROVÁ +9,99 (4), 18. Soňa STANOVSKÁ (všetky SR) +10,93 (6)