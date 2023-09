Nemeckých reprezentantov povedie do majstrovstiev Európy najmladší tréner za posledných takmer 100 rokov (foto)

Nástupca Flicka

Päť stretnutí bez víťazstva

22.9.2023 (SITA.sk) - Nemecký futbalový zväz (DFB) v piatok vymenoval do funkcie hlavného trénera mužského národného tímu Juliana Nagelsmanna , ktorý nahradil na tomto poste Hans-Dieter Flicka . Poverenie viesť „nationalelf" dostal do skončenia budúcoročných majstrovstiev Európy , ktoré sa konajú práve v Nemecku.Tridsaťšesťročný Nagelsmann sa stal najmladším trénerom nemeckej reprezentácie futbalistov od roku 1926, keď sa ujal tejto pozície 34-ročný Otto Nerz. Zaujímavosťou je, že Nagelsmann bol v minulosti nástupcom Flicka aj na klubovej úrovni v Bayerne Mníchov . S Bavormi získal desiaty majstrovský titul bez prerušenia, ale v marci ho odvolali z funkcie.„V našej krajine budeme organizovať ME. Je to niečo výnimočné a stáva sa to len raz za niekoľko dekád. Priorita je odohrať vydarený turnaj v našej skvelej krajine. Teším sa na túto výzvu. O rok budeme súdržný tím," vyhlásil Nagelsmann.Pod vedením Flicka ťahali Nemci sériu piatich stretnutí bez víťazstva od marca, ktorá vyvrcholila prehrou 1:4 s Japoncami v prípravnom zápase vo Wolfsburgu. O tri dni neskôr v ďalšom prípravnom dueli proti Francúzom v Dortmunde nemeckí futbalisti zvíťazili 2:1, dočasne ich viedol Rudi Völler.DFB v minulom týždni vymenoval Andreasa Rettiga do funkcie výkonného riaditeľa všetkých nemeckých reprezentačných tímov a mládežníckej akadémie.Nemecko bude už o deväť mesiacov hostiť európsky šampionát futbalistov. Nemci pritom na ostatných dvoch majstrovstvách sveta nepostúpili zo základnej skupiny a na predchádzajúcich ME vypadli v osemfinále. Nemky zase nepostúpili zo skupiny na tohtoročných MS v Austrálii a na Novom Zélande.