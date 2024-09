Beňuš je spokojný so sezónou: Skoro vždy som mal na medailu

Slovenský kanoista Matej Beňuš bol maximálne spokojný so svojou uplynulou sezónou, v ktorej získal olympijský bronz a štvrtý titul v C1 vo Svetovom pohári. Tridsaťšesťročný pretekár získal v Paríži svoju druhú medailu na OH po striebre na hrách v Riu. Svetový pohár vyhral v minulosti v rokoch 2010, 2015 a 2019.





Beňuš bol v tejto sezóne bez víťazstva a s jedným pódiom, no štyrikrát postúpil do finále a umiestnil sa v najlepšej šestke. Zaváhal len raz v Ivrei, keď nebol po dvoch rokoch vo finále a obsadil devätnáste miesto. "Sezóna bola veľmi dobrá, vyhýbali sa mi zdravotné komplikácie, čo bolo veľmi dôležité a myslím si, že aj na tých pretekoch som to potvrdzoval. Až na tú jednu chybu. Myslím si, že okrem toho bol najhorší výsledok šieste miesto za celú sezónu, dokázal som teda všetky tie dôležité preteky ubojovať a vždy som mal na medailu. S formou a sezónou som teda maximálne spokojný," uviedol Beňuš na pondelkovej tlačovej konferencii.Kanoista dosiahol jeden z najväčších tohtoročných úspechov pre slovenský šport a najvýraznejší pre vodný slalom. Okrem olympiády a celkového triumfu na SP má aj bronz z tímovej súťaže na ME v Tacene. "Z medailového hľadiska by som začal asi majstrovstvami Európy, ktoré boli vlastne takou prvou skúškou našich pretekárov v tomto roku. Absolútne fantastickým spôsobom vynikla naša, dá sa povedať, najmladšia členka Zuzka Paňková. Získala striebornú medailu v kategórii K1 ženy, čím nás naozaj veľmi potešila. Taktiež Beňuš skončil na vynikajúcom piatom mieste. Soňa Stanovská bola deviata v kategórii K1 a ôsma v kategórii kajak kros. Potom ďalej Beňuš získal druhé miesto ešte na podujatí Svetového pohára v Krakove. Najviac bola sezóna smerovaná k olympijským hrám. Tam sa stala tá fantázia, že Matej Beňuš dokázal v naozaj nabitej konkurencii vybojovať bronzovú medailu a Paňková vynikajúcom spôsobom zvládla svoje prvé olympijské hry, skončila na konečnom štvrtom mieste, len tesne od medailového umiestnenia," zhodnotil Peter Škantár, zodpovedný za vodný slalom v Športovom centre polície.Práve on viedol Beňuša pred terajším trénerom Matúšom Hujsom do roku 2021. "Mojou hlavnou úlohou bolo zabezpečiť mu najmä ten komfort do tréningu, nastavovať tréningové plány, celú logistiku. To je nesmierne náročné pri tom, keď sme 150-160 dní z roku preč, nastaviť celú tú sezónu tak, aby fungovalo všetko, aby bol aj po zdravotnej stránke plnohodnotne pripravený na každé jedny preteky. To je všetko Maťova zásluha, pretože pracuje veľmi tvrdo, dbá aj na regeneráciu. Má už pomaličky 37 rokov, takže je to obrovský obdiv a kus veľkej práce, že v takom vyššom veku dokáže podávať stabilné výsledky dlhoročne," opísal svojho zverenca tréner Hujsa.