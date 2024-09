UEFA priznala, že Nemecko malo vo štvrťfinále futbalového Eura kopať penaltu po ruke Marca Cucurellu

Európska futbalová únia (UEFA) priznala, že Nemecko malo vo štvrťfinále domácich ME proti neskorším majstrom Španielom zahrávať pokutový kop za stavu 1:1. Španielsky portál Revelo v pondelok informoval, že komisia rozhodcov európskeho riadiaceho orgánu to uviedla v analýze, ktorá pomáha informovať arbitrov rozhodujúcich na najvyššej úrovni.





V úvode druhej časti predĺženia vystrelil Jamal Musiala do ruky Marca Cucurellu, ktorá nebola pri tele. Hlavný rozhodca Anthony Taylor po informácii od VAR neodpískal penaltu. "Podľa najnovších smerníc UEFA sa za hru rukou považuje taký kontakt, ktorý bráni strele na bránu. Mal by sa trestať prísnejšie a vo väčšine prípadoch by mal nasledovať pokutový kop, pokiaľ ruka obrancu nie je veľmi blízko tela alebo sa ho dotýka. V tomto prípade obranca zastavil strelu rukou, ktorá nebola blízko tela, čím hráč zväčšil svoj objem, takže mal byť udelený pokutový kop," uviedla UEFA.Španielov následne poslal do semifinále v závere predĺženia Mikel Merino. Cucurella si po zvyšok turnaja vypočul bučanie pri každom dotyku s loptou od domácich nemeckých fanúšikov, ktorí navštevovali stretnutia úradujúcich európskych šampiónov.