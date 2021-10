Benzema a Mbappé otočili v druhom polčase proti Španielom na 2:1 a ovládli Ligu národov (video)

Benzema v reprezentácii pauzoval

Životne dôležitý hráč

Mbappé skóroval dvakrát

Nepremenené šance stáli titul

Veľmi chceli vyhrať zápas

11.10.2021 (Webnoviny.sk) - Karim Benzema Kylian Mbappé sa stali francúzskymi futbalovými hrdinami vo finále Ligy národov v Miláne proti Španielom. Obaja skórovali v druhom polčase a Francúzi po obrate z 0:1 na 2:1 ovládli druhú edíciu tejto prestížnej súťaže európskych reprezentačných tímov. Prvými šampiónmi Ligy národov boli pred dvoma rokmi Portugalčania."Toto je prvýkrát, keď ako člen francúzskej reprezentácie dvíham nad hlavu víťazný pohár. Som hrdý a poctený. Na záverečnom turnaji sme podali dva vynikajúce výkony po tímovej aj individuálnej stránke," uviedol Karim Benzema.Tridsaťtriročný útočník Realu Madrid nebol v roku 2018 členom víťazného tímu "Les Bleus" na majstrovstvách sveta v Rusku. V reprezentácii pre rôzne nezhody pauzoval päť rokov, vrátil sa do nej až pred tohtoročnými majstrovstvami Európy. Tam Francúzi nečakane neprešli v osemfinále cez Švajčiarov, ale aktuálne si vylepšili renomé v Lige národov.V semifinále otočili proti Belgičanom z 0:2 na 3:2 a vo finále proti už spomenutým Španielom z 0:1 na 2:1. V oboch zápasoch zavelil gólom k obratu práve Benzema. Proti Španielom trafil excelentne vzdialenejší horný roh bránky, v ktorej stál Unai Simón. Ten sa končekmi prstov lopty dotkol, jej smer však nezmenil."Väčšinou sa v takých situáciách snažím o prízemné strely. Pri tomto konkrétnom góle bol dôležitý aj faktor šťastia. V momente, keď sa lopta odrazila od mojej kopačky, som tušil, že to tam padne. Že však zapadne do horného rohu bránky, som nečakal," priznal Benzema na webe Európskej futbalovej únie. "Karim je pre nás životne dôležitý hráč a v týchto dvoch zápasoch to ukázal. Okrem nespornej kvality má v sebe aj obrovskú vôľu po víťazstvách. A dokáže ňou poblázniť aj spoluhráčov. Som šťastný, že ho máme v tíme. Bol veľmi dôležitý pre tento náš celkový triumf v Lige národov," vyhlásil tréner Didier Deschamps Čo Benzema v 66. minúte začal, dovŕšil o štrnásť minút neskôr Kylian Mbappé. Jeho gól po prihrávke výborne hrajúceho Thea Hernándeza skúmal aj systém VAR, lebo sa zdalo, že padol z 20-centimetrového ofsajdu. Lenže video preukázalo, že predtým, než sa Mbappé dostal k lopte, sa jej ešte dotkol španielsky obranca Eric García . Pokúšal sa zachytiť prihrávku Hernándeza.Mbappé skóroval vo dvoch zápasoch Final Four LN dvakrát (a pridal aj dve asistencie), pričom predtým strelil dva góly v trinástich reprezentačných vystúpeniach."Nikdy som nehovoril zle o rozhodcoch, koncentrujem sa len na to, čo môžem ovplyvniť. Nepoviem teda nič ani k tejto situácii. Snažím sa robiť tak, aby môj tím bol čo najlepšie pripravený na zápasy a odovzdal v nich maximum," komentoval s nadhľadom španielsky tréner Luis Enrique Španielov poslal vo finále v 64. minúte do vedenia Mikel Oyarzabal, ale udržali ho len necelé dve minúty. Potom zaúradoval už spomenutý Benzema. Medzi prvými dvoma gólmi zápasu uplynulo iba 107 sekúnd. Španielski futbalisti v závere zápasu vyvinuli veľký tlak na bránku súpera, ale francúzsky brankár Hugo Lloris aj so šťastím odolal."Mali sme vedenie udržať dlhšie a možno by sa to inak skončilo. Lenže Benzema ukázal čosi výnimočné. Nepremenené šance nás stáli titul," dodal Luis Enrique.Oyarzabal ho doplnil: "Podali sme výborný výkon a náš súper ukázal dva skvelé momenty. Niektoré naše šance boli naozaj obrovské, ale Lloris výborne zasiahol proti mojej či Yeremiho strele. Tvrdo sme odpracovali celý tento zápas a môžeme byť na seba hrdí," uviedol 24-ročný krídelník Oyarzabal, ktorý v semifinále prihral na oba góly Ferranovi Torresovi proti Talianom. "Myslím si, že sme predviedli lepší futbal ako Francúzi. Nehrá sa však na predvedenú hru, ale na góly. Potvrdili sme však príslušnosť k špičke napriek veľkému počtu mladých hráčov v zostave," doplnil španielsky obranca Aymeric Laporte Majstri Európy Taliani v súboji o tretie miesto v Turíne zdolali Belgičanov 2:1. Ich víťazný gól strelil v 66. minúte z pokutového kopu Domenico Berardi. Útočník Sassuola sa stal aj mužom zápasu."Som spokojný so svojím výkonom, ale dôležité je naše víťazstvo. Vyslali sme ním signál, že tu stále sme. Sme šťastní, lebo sme veľmi chceli vyhrať tento zápas," komentoval Berardi na webe UEFA.