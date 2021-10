Liga národov: Francúzi vo finále zdolali Španielsko

Na treťom mieste skončili Taliani po víťazstve nad Belgickom 2:1. Francúzi vystriedali na tróne Portugalcov, ktorí v roku 2019 triumfovali v premiérovom ročníku Ligy národov.



Za najlepšieho hráča finálového turnaja Ligy národov vyhlásili kapitána Španielov Sergia Busquetsa.

Liga národov - finále:





Španielsko - Francúzsko 1:2 (0:0)



Góly: 64. Oyarzabal - 66. Benzema, 80. Mbappe. Rozhodovali: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Laporte - Pogba, Kounde, Mbappe, 35.511 divákov



Španielsko: Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alonso - Gavi (75. Koke), Busquets, Rodri (84. Fornals) - F. Torres (84. Merino), Oyarzabal, Sarabia (61. Pino)



Francúzsko: Lloris - Kounde, Varane (43. Upamecano), Kimpembe - Pavard (79. Dubois), Tchouameni, Pogba, T. Hernandez - Griezmann (90.+2 Veretout) - Benzema, Mbappe

Prvý polčas mal svižný úvod. V 6. minúte sa za obranu Španielov dostal Benzema, obišiel aj brankára Simona, ale v ostrom uhle už nedokázal zakončiť ani presne prihrať. Väčšia ofenzívna aktivita Francúzov v úvodnej štvrťhodine priniesla niekoľko centrovaných lôpt do šestnástky, avšak bez gólovej príležitosti. Španieli pohrozili Sarabiom, ktorý sa dostal pred brankára Francúzov, ale loptu netrafil ideálne a Lloris si poľahky poradil. V ďalšom priebehu prvého polčasu dominovali najmä defenzívy a v hre prevládala bojovnosť. Tímy si dávali pozor na chyby, nedostávali sa do prečíslení a ani k strelám z väčších vzdialeností.



Úvod druhého polčasu herne patril Španielom. Sarabia však v 53. minúte nepresne prihral na Torresa a ani následné kombinácie Španielov nepriniesli gólovú príležitosť. V 64. minúte boli Francúzi blízko ku gólu, keď Hernandez v šestnástke strelou bez prípravy trafil brvno, od ktorého sa lopta odrazila tesne pred bránkovú čiaru. V následnom protiútoku Busquets vysunul Oyarzabala, ktorý vyhral súboj s Upamecanom a prestrelil Llorisa - 1:0.



Náskok Španielov mal iba minimálne trvanie, keďže následnú akciu zakončil Benzema presnou krížnou strelou z rohu pokutového územia - 1:1. Po divokom úseku hry sa dianie upokojilo a tímy boli pozornejšie v defenzívach. Španielska však v 80. minúte neustrážila Mbappeho, ktorý sa dostal za obrancov a prekonal Simona. Situáciu na hranici ofsajdu posúdil aj VAR, ktorého verdikt potešil Francúzov - 1:2. V 88. minúte mohol vyrovnať Oyarzabal, ale Lloris pohotovo zareagoval. Španieli sa v závere vrhli do útoku, v nadstavenom čase sa po rohovom kope dostal k strele Pino, ale aj jeho veľkú šancu zneškodnil Lloris.



Didier Deschamps, tréner Francúzska: „Po 20 minútach sme prestali hrať a to si proti Španielsku nemôžete dovoliť. V druhom polčase sme už boli agresívnejší a donútili sme ich k chybám. Spravili sme všetko, čo bolo v našich silách. Som veľmi hrdý a šťastný za hráčov. V tíme máme nielen veľa talentu, ale aj skvelé povahy a víťazné mentality. Na tomto turnaji sme hrali s mladými hráčmi, trebárs s Hernándezom či Tchouaménim, ktorí súperia o miesto v tíme. Bolo skvelé, že tým vôbec neutrpela úroveň nášho tímu."



Paul Pogba, stredopoliar Francúzska: „Začali sme zle a v prvom polčase hralo lepšie Španielsko. V druhom sme na to dokázali reagovať. Vedeli sme, že musíme hrať lepšie. Na konci dňa sme však víťazi my. Je príjemné vyhrávať trofeje. S ich získavaním máme väčší a väčší hlad."



Karim Benzema, strelec francúzskeho gólu na 1:1: „Bola to noc snov z osobného aj tímového hľadiska. Veľmi som chcel vyhrať trofej s Francúzskom. nebolo to jednoduché, ale potvrdili sme, že sa nikdy nevzdávame. Je to znak skvelých tímov, ktoré nikdy nerobia paniku a hrajú trpezlivo. Toto víťazstvo nám dodá sebavedomie aj do majstrovstiev sveta."



Jules Koundé, obranca Francúzska: „Je to cenná trofej a sme šťastní, že sme ju získali. Je to odmena za prácu, ktorú odviedol celý tím. Bol to ťažký zápas, zvlášť keď sme prehrávali 0:1, ale ukázali sme silu nášho charakteru."



Louis Enrique, tréner Španielska: „Nespravodlivosť futbalu spočíva v tom, že sme mali šancu knokautovať Francúzov, ale nevyšlo to. Išli sme do vedenia 1:0, ale Karim Benzema strelil skvelý gól. Nielenže sme zdolali európskych majstrov, ale odohrali sme dobrý zápas s majstrami sveta. Tesný náskok sme si však mali strážiť oveľa dôslednejšie."



Aymeric Laporte, obranca Španielska: „Ťažká prehra. Myslím si, že sme hrali lepší futbal než Francúzi, ale počíta sa výsledok. Dokázali sme, že sme špičkový tím. K víťazstvu nám chýbalo snáď iba trochu šťastia. Najmä sme však nemali inkasovať tak rýchlo po tom, čo sme dali gól na 1:0. To nás stálo zápas."



Mikel Oyarzabal, strelec gólu Španielska: „Myslím si, že sme podali skvelý výkon. Mali sme viaceré gólové príležitosti, ale Francúzov zachránil brankár Lloris. Mali by sme byť hrdí na výkon, ktorý sme podali."