Benzema opustil Real a mieri do Saudskej Arábie, pôvodne mal iné plány (video+foto)

7.6.2023 (SITA.sk) - Francúzsky futbalový útočník Karim Benzema bude po ukončení pôsobenia v španielskom Reale Madrid hrávať v tíme čerstvého saudskoarabského šampióna Al-Ittihad.Tridsaťpäťročný rodák z Lyonu, ktorý sa v nedeľu po 14 rokoch rozlúčil s madridským mužstvom, podpísal s novým klubom sídliacim v meste Džidda na pobreží Červeného mora kontrakt do roku 2026. Podrobnosti spolupráce neboli zverejnené, no podľa správ v médiách by mal Benzema ročne zarobiť 200 miliónov eur v čistom.V najvyššej saudskoarabskej súťaži by mal Benzema hrať proti svojmu bývalému spoluhráčovi z Madridu Cristianovi Ronaldovi, ktorý od januára pôsobí v konkurenčnom tíme Al-Nassr . Úradujúci držiteľ Zlatej lopty v nedeľu odohral posledný 648. zápas za Real Madrid, v ktorom skóroval z pokutového kopu pri remíze 1:1 proti Athleticu Bilbao.„Trochu je to smutný deň, pretože odchod z tohto klubu bolí. Sníval som o tom, že ukončím kariéru v Madride, ale život vám niekedy dá ďalšiu príležitosť a preto som sa ju s rodinou rozhodol využiť. Bola to krásna cesta. Mal som šťastie, že som si splnil svoj detský sen,“ vyhlásil Benzema na rozlúčkovej slávnosti organizovanej Realom Madrid, na ktorej sa okrem neho zúčastnil aj prezident „bieleho baletu“ Florentino Pérez , súčasní aj bývalí hráči Realu.„Keď si sem prišiel, bol si takmer ešte dieťa a dnes odchádzaš ako jedna z našich najväčších legiend a jeden z najlepších hráčov všetkých čias. Tvoj odkaz tu bude navždy ako krásny príbeh lásky medzi Benzemom a Realom Madrid. Som si istý, že nech budeš kdekoľvek, budeš jedným z našich najväčších ambasádorov a naďalej budeš reprezentovať hodnoty Realu Madrid, pretože toto je a vždy bude tvoj domov,“ poznamenal Pérez.Na ceremónii bol i kouč Realu Carlo Ancelotti . „Vždy do mňa vkladal veľkú dôveru. Nikdy na to nezabudnem. Je to špičkový tréner a veľa som sa od neho naučil. Za všetko mu veľmi pekne ďakujem,“ poznamenal Benzema, ktorý odišiel ako druhý najlepší strelec klubovej histórie s 354 gólmi.Benzema odohral za Real 14 sezón a madridskému klubu pomohol vyhrať 25 trofejí, vrátane piatich v Lige majstrov. V drese „Los Blancos“ zažil životnú sezónu 2021/2022, keď 15 gólmi doviedol Real Madrid k triumfu v spomenutej LM a ďalších 27 nasúkal na ceste za 35. majstrovským titulom v španielskej La Lige. Spoločne s Brazílčanom Marcelom je v počte trofejí najdekorovanejším hráčom v histórii Realu Madrid.