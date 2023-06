Benzema sa oficiálne rozlúčil s Realom Madrid: Smutný deň

Francúzsky futbalista Karim Benzema sa v utorok oficiálne rozlúčil s Realom Madrid, ktorý opúšťa po dlhých štrnástich rokoch. Tridsaťpäťročný útočník vyhlásil, že pôvodne plánoval ukončiť kariéru v španielskom klube, no život mu dal novú príležitosť. Tou bude saudskoarabský Al Ittihad, s úradujúcim majstrom tamojšej ligy podpísal kontrakt do roku 2026. V najvyššej saudskej súťaži bude nastupovať aj proti bývalému spoluhráčovi z Realu Cristianovi Ronaldovi, Portugalčan už v januári posilnil Al Nassr.





Benzema odohral za "biely balet" 648 zápasov vo všetkých súťažiach, pričom mu pomohol vybojovať 24 trofejí. Päťkrát s ním vyhral Ligu majstrov, štyrikrát získal titul v La Lige, trikrát triumfoval v Kráľovskom pohári, trikrát s ním vybojoval španielsky Superpohár, štyrikrát Superpohár UEFA a päťkrát vyhral MS klubov. "Je to trochu smutný deň. Odchádzam z klubu a bolí to," vyhlásil držiteľ Zlatej lopty z roku 2022. "Mal som sen, že s futbalom skončím v drese Realu, no niekedy život dáva ďalšiu príležitosť. Prebral som to spoločne s mojou rodinou."Rozlúčkovú ceremóniu usporiadal Real v klubovni, zúčastnilo sa na nej viacero spoluhráčov, bývalých hráčov madridského veľkoklubu či prezident Florentino Perez. "Keď si k nám prišiel, bol si ešte mladý chlapec. Teraz odchádzaš ako jedna z najväčších legiend a jeden z najlepších futbalistov všetkých čias. Tvoj odkaz bude navždy večný, bol to jeden nádherný milostný príbeh medzi Benzemom a Realom Madrid," citovala Pereza agentúra AP. Šéf klubu daroval Benzemovi za jeho prínos zlatý odznak: "Som si istý, že kamkoľvek pôjdeš, budeš jeden z najväčších ambasádorov tohto klubu a naďalej budeš reprezentovať hodnoty Realu Madrid. Pretože toto je a navždy bude tvoj domov."Benzema zažil v drese "Los Blancos" životnú sezónu 2021/2022, keď 15 gólmi doviedol Real k triumfu v LM a ďalších 27 nastrieľal na ceste za 35. majstrovským titulom v La Lige. Francúzsky kanonier sa osobitne poďakoval trénerovi Carlovi Ancelottimu, ktorý bol taktiež prítomný na ceremónii: "Vždy mi neskutočne dôveroval. Na to nikdy nezabudnem. Je to špičkový tréner, veľa ma toho naučil. Ďakujem za všetko." V drese Realu nastrieľal Benzema 354 gólov vo všetkých súťažiach, opúšťa ho ako historicky druhý najlepší strelec klubu. "Dnes je čas odísť a napísať nový príbeh, no najdôležitejšie je, čo som tu vyhral. Bola to parádna jazda v mojom živote. Mal som šťastie, že som si mohol v klube splniť môj detský sen."