Benzina vstupuje na slovenský trh

Praha/Bratislava 23. januára (TASR) - Benzina, najväčšia sieť čerpacích staníc v Českej republike, vstupuje na slovenský trh. Svoju prvú čerpaciu stanicu na Slovensku plánuje otvoriť v Malackách blízko slovensko-českých hraníc na jar tohto roka. Následnú expanziu chce uskutočniť najmä v spolupráci s menšími prevádzkovateľmi čerpacích staníc a je otvorená aj akvizíciám väčších reťazcov.uvádza Tomasz Wiatrak, podpredseda predstavenstva zodpovedný za maloobchodné aktivity skupiny Unipetrol, do ktorej Benzina spadá. Unipetrol je jediným spracovateľom ropy v Českej republike a najväčším predajcom pohonných hmôt a patrí do nadnárodného petrolejárskeho koncernu PKN Orlen.Pokiaľ ide o očakávania a správanie zákazníkov, český a slovenský trh sú si veľmi podobné. Podľa Wiatraka sa slovenskí zákazníci v posledných rokoch orientujú na kvalitu palív a majú záujem o široký doplnkový predaj vrátane občerstvenia, čo Benzina ponúka. Investícia má dlhodobú povahu, spoločnosť chce mať do konca roka v SR 10 staníc.Benzina sa na Slovensko vracia po viac než 30 rokoch. Samotná značka vznikla už v roku 1953 vo vtedajšom Československu, keď ňou Ministerstvo chemického priemyslu nahradilo pôvodný názov Benzinol používaný pre čerpacie stanice od roku 1949, v ktorom došlo k znárodneniu a vytvoreniu jednej štátom ovládanej siete. V roku 1985 bola na Slovensku obnovená značka Benzinol. Po roku 1989 prešla Benzina v rámci privatizácie do súkromných rúk a právo na používanie svojej značky na slovenskom trhu dočasne stratila. Teraz sa Benzina na Slovensko vracia. Na českom trhu prevádzkuje 406 čerpacích staníc a podľa objemu predaných hmôt ovláda štvrtinu trhu.