Z internátu chce Rimavská Sobota vytvoriť byty alebo domov dôchodcov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rimavská Sobota 23. januára (TASR) – Zriadenie domova dôchodcov a domova sociálnych služieb (DD a DSS), prípadne prestavba na nájomné byty. Tieto dve možnosti využitia zvažuje samospráva Rimavskej Soboty v súvislosti so zamýšľanou rekonštrukciou chátrajúcej budovy bývalého internátu na Školskej ulici.„Navrhujem, aby ste zvolili jednorazovú komisiu, ktorá bude riešiť domov mládeže. Komisia by rozhodla, aký zámer predloží poslancom, či to bude DD a DSS, alebo byty pre mladé rodiny s deťmi. Nech to komisia rieši, pretože táto budova nám tam nemôže chátrať,“ povedal primátor Jozef Šimko na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).Dodal, že podľa jeho názoru by bola vhodnejšia alternatíva s nájomnými bytmi, keďže v prípade zriadenia DD a DSS by pri budove chýbali vhodné vonkajšie priestory na oddych a relaxáciu klientov.Spomenul tiež, že ho už navštívili zástupcovia Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí by mali záujem o časť bytov pre pracovníkov pripravovaného väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote. To chce štát postaviť v mestskej časti Sabová. „Do roku 2022 by väznica mala byť v podstate hotová a tým pádom oni počítajú s tými 85, 90 až 100 bytmi,“ konkretizoval Šimko.Ako TASR informovala Denisa Gerši z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR, s otázkou výstavby väznice vyvstáva aj reálny predpoklad potreby ubytovania, prípadne tranzitného ubytovania pre časť personálu. „Avšak doposiaľ v tejto veci neprebehli žiadne konkrétne pracovné rokovania,“ dodala.Podľa názoru rimavskosobotského mestského poslanca Romana Vaľa ide v prípade rozhodovania o ďalšom osude internátu o tak závažnú problematiku, že by sa jej mohlo MsZ venovať samostatne. „V rámci toho by sa zriadila pracovná skupina a komisiu nie je potrebné vytvárať,“ navrhol.Primátor chcel riešiť otázku budúcnosti internátu už na minuloročnom októbrovom zasadnutí MsZ, keď navrhoval vypísanie verejnej obchodnej súťaže na predaj a následnú rekonštrukciu tohto objektu. Poslanci však súťaž neodsúhlasili. O využití internátu tak budú opäť rozhodovať na niektorom z najbližších rokovaní.