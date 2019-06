Berdisová: Bývalý pracovný vzťah Rybanského s Buocikom nie je problém

Ján Buocik. Foto: TASR/Eduard Fašung Foto: TASR/Eduard Fašung

Bratislava 21. júna (TASR) – Bývalý pracovný vzťah medzi vybratým kandidátom na šéfa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martinom Rybanským a členom Dozornej rady DPB i mestským poslancom Jánom Buocikom nevníma etická poradkyňa Lucia Berdisová, ktorá dozerá na prípravu a dodržiavanie etického kódexu výberového procesu, ako problematický.vysvetlila Berdisová. Ak by takéto mimoprofesionálne puto, či už vo forme afinity alebo antipatie, vzniklo, problematické v rozložení kompetencií a zodpovednosti by podľa nej nebolo na strane predsedu predstavenstva, ale na strane člena dozornej rady, teda na strane Buocika.podotkla etická poradkyňa, ktorá radí projektovému tímu pri príprave a realizácii výberového konania. Ako tvrdí, Buocik nemá žiadne slovo v rámci výberového konania.skonštatovala.Výberovou komisiou vybratý a primátorom Bratislavy Matúšom Vallom odobrený kandidát na šéfa DPB Rybanský pracoval v minulosti vo firmách, ktoré sú blízke Buocikovi. Dokazujú to zverejnený životopis Rybanského i výpisy z obchodného registra SR. Vallo procesu výberových konaní dôveruje, v utorok (18. 6.) vyhlásil, žeRybanský pre TASR povedal, že v podkladoch do výberového konania i v samotnom procese uviedol pravdivo všetky skutočnosti týkajúce sa jeho doterajšieho profesijného pôsobenia. "povedal. Tvrdí, že s Buocikom neudržiava žiadne nadštandardné vzťahy.skonštatoval.Buocik pre TASR povedal, že akékoľvek prepojenia jeho osoby na Rybanského z minulosti boli uvedené v zverejnenom životopise Rybanského.uviedol. Taktiež tvrdí, že ako mestský poslanec bude k Rybanskému, v prípade jeho zvolenia, pristupovať rovnako ako ku ktorémukoľvek členovi vedenia mestských spoločností a organizácií.