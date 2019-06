Lajčák je v Prištine, ktorá má napäté vzťahy s Belehradom i Bruselom

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Priština 21. júna (TASR) – Šéf slovenskej diplomacie a úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák sa v piatok v Prištine stretol s predsedom kosovskej vlády Ramushom Haradinajom a položil kvety k pamätníku slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri leteckej nehode neďaleko maďarskej obce Hejce počas návratu z misie KFOR v Kosove v roku 2006.Na pôde monastiera (kláštora) v Gračanici potom Lajčáka prijal biskup srbskej pravoslávnej cirkvi Teodosije. Rokovania má aj s predsedom Nezávislej liberálnej strany (SLS) Slobodanom Petrovičom a neskôr bude diskutovať so starostami Južnej a Severnej Mitrovice a zástupcami mimovládnych organizácií a pracovníkmi oblastného centra OBSE.Úradujúci predseda OBSE pricestoval do Kosova - ktoré Slovenská republika neuznáva ako samostatný štát - po návšteve Severného Macedónska a následne Bosny a Hercegoviny. Cesta do Kosova sa uskutočňuje aj pri príležitosti 20. výročia pôsobenia OBSE v oblasti. Tamojšia misia OBSE pomáha pri budovaní inštitúcií, v legislatívnych procesoch, projektoch ochrany ľudských práv a slobody médií a tiež pri príprave a priebehu volieb.Pálčivou otázkou je zamrznutý dialóg Prištiny s Belehradom, ktorý prechádza zrejme najťažším obdobím od svojho začiatku. Belehrad kladie diplomatické prekážky v začleňovaní Kosova do medzinárodných inštitúcií, napríklad vlani na jeseň do Interpolu. Priština v okamžitej odpovedi na zamietnutie členstva Interpolom jednostranne zaviedla 100-percentné clá na dovoz srbského tovaru.Komplikované sú aj vzťahy Prištiny s Európskou úniou, ktorá v májovej správe vystavila Kosovu negatívne hodnotenie – napríklad pre nedostatočný pokrok v reforme súdnictva a boji proti korupcii a organizovanému zločinu. Kosovo vyhlasuje, že EÚ stratila dôveru Kosova a namiesto nej sa usiluje zapojiť do dialógu s Belehradom Spojené štáty.Ministri zahraničných vecí EÚ na tohtotýždňovom zasadnutí v Luxemburgu vyzvali Kosovo na okamžité zrušenie 100-percentných ciel na dovoz srbského tovaru a apelovali na Belehrad i Prištinu, aby sa pridŕžali všetkých dohôd sprostredkovaných Európskou úniou.Kosovský prezident Hashim Thači v následnom príspevku na Facebooku tvrdo kritizoval politiku EÚ voči Kosovu ako nespravodlivú v porovnaní s inými krajinami. "napísal Thači a dodal, že kosovskí občania "si zaslúžia" prijatie do EÚ a NATO namiesto izolácie.