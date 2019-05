Béreš: Sporenie na bývanie už nie je vecou voľby, ale nevyhnutnosťou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. mája (TASR) - Sporenie na bývanie dnes už nie je vecou voľby, ale nevyhnutnosťou. Kým v minulosti sa k bývaniu ľudia dostali prostredníctvom úveru aj bez vlastných peňazí, v súčasnosti to už možné nie je. Potrebujú 10 až 20 % vlastných zdrojov.Ako povedal predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) Imrich Béreš vo štvrtok na stretnutí s médiami v Bratislave, napriek tomu v ostatných rokoch akoby Slováci na sporenie zanevreli a z tých, ktorí si prostriedky do budúcnosti pripravujú, sa stával „povedal Béreš.Jeho slová potvrdil aj prieskum agentúry Go4insight. Podľa prieskumu až 42 % opýtaných uviedlo, že si nesporí vôbec. V kategórii mladých ľudí vo veku od 18 do 29 rokov toto číslo dokonca ešte stúpa a dosahuje až 47 %. Počet ľudí, ktorí si nesporia vôbec, rastie kontinuálne už od roku 2014. Medzi tými, ktorí si sporia, vyhráva jednoznačne sporenie v banke a za ním nasleduje stavebné sporenie. Prieskum však ukázal, že ľudia, ktorí si prestali sporiť, v ostatnom čase navyše deklarujú, že by sa k sporeniu radi opäť vrátili.Podľa prieskumu je bývanie druhým najčastejším účelom sporenia. Predstihlo ho iba sporenie pre prípad núdze. Medzi tými, ktorí si sporia, sa postupne zvyšuje aj priemerná výška úspor. Kým v roku 2010 to bolo 880 eur, vlani už 1400 eur.Stavebné sporenie už vyše dvoch desaťročí umožňuje ľuďom pripravovať si práve financie na bývanie. A v dnešných časoch plní svoju úlohu intenzívnejšie. Dokazujú to aj výsledky z prvých troch mesiacov roka 2019.povedal Béreš. Dôvodov nárastu je podľa neho niekoľko. Za primárny možno považovať sprísnené podmienky na trhu s úvermi na bývanie. Ďalším je aj úrokový bonus, teda percentá navyše pre klienta.