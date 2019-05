Pygmalios vzbudil záujem na najväčšej retailovej výstave

RetailEXPO 2019 Foto: Pygmalios Foto: Pygmalios

Zľava: Milan Novota, Michal Tomčík a Igor Pavelek Foto: Pygmalios Foto: Pygmalios





Na základe zberu dát zo senzorov v obchode poskytuje nielen hĺbkový pohľad o tom, čo sa deje v kamenných prevádzkach, ale ponúka aj pomocnú ruku pri zlepšovaní obchodných a prevádzkových procesov. Riešenie Pygmalios Analytics bolo ocenené titulom Podnikateľský nápad roka 2014.

Pygmalios

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (OTS) - Spoločnosť Pygmalios sa v spolupráci so svojim švajčiarskym partnerom zúčastnila najväčšej retailovej konferencie vo Veľkej Británii, výstavy RetailEXPO 2019 v Londýne.” udáva spoluzakladateľ spoločnostiSpoločnosť na konferencii prezentovala riešenie Pygmalios Analytics a testovala záujem o nové pripravované novinky v podobe automatizácie procesu plánovania zmien či schopnosti predpovedať vznik radov v obchode predtým, než vzniknú. Za pomoci najmodernejších senzorov a umelej inteligencie bude vedieť obchodník v reálnom čase analyzovať, no najmä predpovedať, kedy sa to stane. “,” vysvetľuje jeden zo spoluzakladateľov,Londýnska konferencia RetailEXPO, pôvodne RBTE tento rok narástla a priniesla viacero noviniek v oblasti “Tech”, “Design” a “Digital Signage”. Na konferencii prednášali veľké európske reťazce o svojich skúsenostiach s inováciami rôzneho druhu. Väčšina prezentujúcich sa zhodla na tom, že retail vo Veľkej Británii prechádza zásadnou zmenou, a že je potrebné oveľa pružnejšie reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov. Väčšina retailerov sa snaží približovať sa inovatívnemu spôsobu nakupovania svojich zákazníkov, ktorí dnes kladú väčší dôraz na zážitok, technológie a nadštandartné služby.uzatvára tretí zo spoluzakladateľov a účastníkov výstavy,