Berkes: Návštevnosť SR v roku 2018 stúpla o 4,1 % na 5,6 mil. turistov

Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) – Návštevnosť Slovenska v roku 2018 stúpla o 4,1 %, celkový počet návštevníkov dosiahol 5,6 milióna. Z toho bolo podľa Štatistického úradu SR 3,3 milióna domácich návštevníkov, čo predstavuje medziročný nárast 4 %. Uviedol to v stredu prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes.konštatoval. Celkový počet prenocovaní v roku 2018 bol 15,5 milióna (nárast 3,9 %) a počet prenocovaní domácich návštevníkov 9,8 milióna(+ 3,3 %). Služby cestovných kancelárií využilo 68.842 Slovákov, pri celkovom počte 351.321 pobytových dní.Najvyhľadávanejšou destináciou v cestovných kanceláriách bolo Turecko (107.033 osôb) s nárastom o 78 % v porovnaní s rokom 2017.uviedol prezident SACKA. Na druhom mieste bolo Chorvátsko (94.774 osôb), Grécko (79.279 osôb), Taliansko (67.334 osôb) a Bulharsko (65.517 osôb).Berkes v súvislosti tzv. uzemnením lietadiel Boeing 737 MAX povedal, že došlo k preskupovaniu letov, k niektorým zmenám termínov zájazdov aj k zrušeniu letov.uviedol. Za udalosť sezóny považuje otvorenie letiska v Piešťanoch s charterovými letmi do Turecka.Podľa predsedníčky Klubu incomingových kancelárií Jitky Spillerovej bol rok 2018 úspešný, v počte turistov porovnateľný s rokom 2017, ale s vyššími tržbami. To znamená, že stúpol dopyt po drahších produktoch a hoteloch vyššej kategórie.povedala s tým, že najdlhšie v SR pobudnú českí turisti s priemernou dĺžkou pobytu 4 dni.Veľký záujem majú podľa nej jednodňoví návštevníci z USA a Austrálie, ktorí pricestujú do Bratislavy po Dunaji loďou, nemeckí turisti preferujú hlavné mesto, Vysoké Tatry a Spiš.konštatovala Spillerová.dodala predsedníčka Klubu incomingových kancelárií.Výhľad na rok 2019 je podľa predstaviteľov SACKA optimistický, priebeh sezóny pozitívne ovplyvnil aj hokejový šampionát v Bratislave a Košiciach. Očakávajú, že bude pokračovať trend z roku 2018 v podobe upokojenia atmosféry v niektorých zahraničných destináciách.