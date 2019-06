Spoločnosť BP výrazne zvýšila odhad zásob ropy Saudskej Arábie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 12. júna (TASR) - Ropné rezervy Saudskej Arábie sú o viac ako desatinu vyššie, než sa pôvodne odhadovalo. Uviedla to ropná spoločnosť BP, ktorej revízia predstavuje prvú výraznú zmenu v objeme odhadovaných rezerv blízkovýchodnej krajiny za posledných 30 rokov.BP vo svojej najnovšej výročnej správe o vývoji energetického trhu uviedla, že preukázané ropné rezervy dosiahli v Saudskej Arábii ku koncu minulého roka 297,7 miliardy barelov (1 barel = 159 litrov). To je takmer o 12 % viac, než uvádzala firma na záver predchádzajúceho roka. Po revízii ropných zásob smerom nahor sa tak Rijád výrazne priblížil k zásobám ropy vo Venezuele, ktorá má najväčšie rezervy na svete. Tie predstavujú 303 miliárd barelov.Na treťom mieste je Kanada s rezervami na úrovni 168 miliárd barelov. Za ňou sa umiestnili Irán a Irak s rezervami 156 miliárd, respektíve 147 miliárd barelov.V prípade Saudskej Arábie došlo k zmene potom, ako Rijád začal samostatne uvádzať rezervy ropy, zemného plynu a kvapalín, ktoré sú súčasťou zemného plynu, takzvaných NGL (natural gas liquids). Tie pôvodne zaraďoval do rezerv plynu, ktoré ich vyčlenením a presunutím k rope klesli.Saudská Arábia začala v poslednom období viac informovať o zásobách ropy, keďže sa pripravuje na uvedenie svojho ropného koncernu Aramco na burzu. Proces bol odložený a najnovšie ho plánujú na začiatok ďalšieho desaťročia.Rijád v minulosti len minimálne menil odhad svojich ropných rezerv, aj keď denne ťaží približne 8 - 10 miliónov barelov. Naposledy došlo k veľkej zmene v odhade ropných rezerv v roku 1989, keď sa objem zásob ropy v Saudskej Arábii zvýšil bez vysvetlenia zo 170 miliárd barelov na 260 miliárd barelov.Ešte výraznejšie zvýšila spoločnosť BP ropné rezervy v Spojených štátoch. Podľa firmy tieto dosiahli v závere minulého roka 61,2 miliardy barelov, čo v porovnaní s odhadom na konci roka 2017 znamená rast o 22 %.Celkové rezervy ropy vo svete BP upravila len minimálne, pričom dosahujú takmer 1,73 bilióna barelov. Pri súčasnom dopyte po rope by mali tieto zásoby stačiť približne na 50 rokov.