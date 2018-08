Berkshire Hathaway nakúpila v 2. štvrťroku ďalšie akcie Apple

iPhone X, ktorý predstavila americká spoločnosť Apple. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 15. augusta (TASR) - Investičná spoločnosť Berkshire Hathaway amerického miliardára Warrena Buffetta nakúpila v 2. štvrťroku ďalšie akcie technologického gigantu Apple.Berkshire Hathaway za tri mesiace do konca júna 2018 získala 12,4 milióna akcií Apple a zvýšila hodnotu svojho podielu v tejto spoločnosti v uplynulom kvartáli na 46,6 miliardy USD (40,86 miliardy eur). Ukázali to najnovšie údaje o pohybe cenných papierov.Buffettova firma sa do značnej miery vyhýba investíciám do technologického sektora napriek posilňovaniu akcií technologických spoločností v uplynulých rokoch. Jednou z mála výnimiek je Apple, keďže podľa Buffettových slov vyrábaBerkshire opakovane nakúpila akcie výrobcu smartfónov iPhone. Od začiatku roka 2017 investičná spoločnosť viac ako zdvojnásobila svoj podiel v Apple. A od 31. marca 2018 sa Berkshire stala druhým najväčším akcionárom Apple, po spoločnosti Vanguard Group, ktorá v ňom vlastní 4,96-% podiel.(1 EUR = 1,1406 USD)