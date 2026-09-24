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24. septembra 2026

Berlín odstúpil z nemeckého súboja o kandidatúru na letnú olympiádu


Tagy: Berlín OH 2036 OH 2040 OH 2044

O možnosť zastupovať Nemecko v kandidatúre na hry v rokoch 2036, 2040 alebo 2044 sa naďalej uchádzajú Mníchov a región Porýnie/Porúrie. Berlín vo štvrtok oficiálne potvrdil, že odstupuje zo súboja ...



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paris_olympics_37274 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - O možnosť zastupovať Nemecko v kandidatúre na hry v rokoch 2036, 2040 alebo 2044 sa naďalej uchádzajú Mníchov a región Porýnie/Porúrie.


Berlín vo štvrtok oficiálne potvrdil, že odstupuje zo súboja o účasť v nemeckej kandidatúre na usporiadanie letných olympijských a paralympijských hier. Po jeho rozhodnutí zostávajú v hre už len Mníchov a západonemecký región Porýnie/Porúrie.

„Dnes je pre Berlín smutný deň, pretože olympijské a paralympijské hry by boli obrovskou príležitosťou - pre Berlín, pre východné Nemecko a pre budúce generácie,“ povedal na tlačovej konferencii berlínsky starosta Kai Wegner.

Nemecký olympijský výbor (DOSB) má v sobotu rozhodnúť o preferovanom regióne, s ktorým by Nemecko mohlo pred Medzinárodným olympijským výborom (MOV) kandidovať na usporiadanie jedných z letných hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044.

Berlín zostával medzi troma uchádzačmi po májovom odstúpení Hamburgu, ktorého kandidatúra nezískala potrebnú podporu v referende. Podpora berlínskeho projektu však po minulotýždňových voľbách stagnovala. Líderka krajne ľavicovej strany Die Linke Elif Eralpová, ktorej strana vo voľbách zvíťazila, v pondelok uviedla, že kandidatúru Berlína nepodporuje.

„Politická stabilita bola, prirodzene, kľúčovou otázkou pre vedúce športové zväzy,“ povedal Wegner. Podľa neho po vyjadrení Eralpovej športové organizácie oznámili, že za týchto okolností nemôžu kandidatúre udeliť svoj súhlas. Šéf berlínskeho projektu Kaweh Niroomand dodal: „Jednoducho sme nedokázali ponúknuť požadovanú politickú stabilitu.“

Hodnotiaca komisia DOSB už v utorok vysoko ohodnotila projekty Mníchova a regiónu Porýnie/Porúrie, zatiaľ čo Berlín skončil v hodnotení na treťom mieste.

Nemecko doteraz hostilo letné olympijské hry dvakrát. Berlín ich usporiadal v roku 1936, keď bolo Nemecko pod nacistickou vládou, a Mníchov bol dejiskom hier v roku 1972, v tom čase ako súčasť Západného Nemecka.


Zdroj: SITA.sk - Berlín odstúpil z nemeckého súboja o kandidatúru na letnú olympiádu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Berlín OH 2036 OH 2040 OH 2044
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