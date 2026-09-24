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24. septembra 2026
Prievidza si vezie zo Záhrebu luxusný náskok, tréner dostal darček k narodeninám
Basketbalisti BC Prievidza majú blízko k postupu do Európskeho pohára FIBA. Zlepšená obrana v druhom polčase, dovedna šesť dvojciferných strelcov a nakoniec aj pokorená stobodová ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Basketbalisti BC Prievidza majú blízko k postupu do Európskeho pohára FIBA.
Zlepšená obrana v druhom polčase, dovedna šesť dvojciferných strelcov a nakoniec aj pokorená stobodová hranica.
Basketbalisti Prievidze odohrali skvelý zápas v kvalifikácii Európskeho pohára FIBA na palubovke chorvátskeho tímu KK Samobor.
Zvíťazili 103:83 (52:49) a do domácej odvety si vezú luxusný 20-bodový náskok. Najlepším strelcom BC bol Jared Coleman-Jones s 19 bodmi. Christyon Eugene pridal 15 a Franklin Policelli s Jalenom Smithom po 14 bodov. Odveta v Prievidzi sa bude hrať v stredu 30. septembra od 19.00 h.
"Po minuloročných prehrách s Cibonou a Cedevitou Junior tentoraz z Arény Dražena Petrovića v Záhrebe odchádzame s víťazstvom. Neúprosní zvládli tretí pokus za ostatný rok a trénerovi Garethovi Murraymu pripravili k 42. narodeninám pekný darček. Predovšetkým však urobili dôležitý prvý krok k ďalšej účasti v hlavnej fáze Európskeho pohára FIBA," napísal klubový web bcprievidza.sk.
Najväčšie problémy Prievidžanom spôsoboval Glen Burns, ktorý uzavrel duel ako najlepší strelec domácich s 22 bodmi, ku ktorým pridal 10 doskokov. Domácim však skvelý výkon 31-ročného Američana zjavne nestačil.
"Nevedeli, čo od Samoboru očakávať. Videli sme niekoľko ich prípravných zápasov, no vtedy ešte neboli všetci hráči v tíme. Predviedli však kvalitný basketbal. Od začiatku hrali veľmi fyzicky a vyviedli nás z útočného rytmu. V prvom polčase som nebol spokojný s obranou pick-and-rollu. Burns prenikal ku košu,“ zhodnotil úvodnú polovicu hlavný tréner Gareth Murray.
Rozdiel medzi oboma polčasmi najlepšie vystihujú čísla. V útoku si Prievidžania udržali takmer rovnakú produktivitu, po 52 bodoch v prvej polovici pridali ďalších 51.
Súperovi však po prestávke dovolili iba 34 bodov v porovnaní so 49 z úvodných dvadsiatich minút. Za celý zápas hostia predviedli 13 získaných lôpt a z dvadsiatich strát domácich vyťažili 31 bodov.
"V druhom polčase sme pridali a vytvorili väčší tlak na hráčov s loptou. Začali sme si lepšie prihrávať, zastavovať súpera v obrane a vyrážať do rýchlych protiútokov,“ dodal Murray.
"Odmakali sme si to v obrane, každý, kto prišiel z lavičky, tam nechal sto percent. Presne takto sa chceme prezentovať - hrať rýchlo dopredu a so zabezpečenou obranou. To sa nám darilo. Najmä v druhom polčase sme dokázali natiahnuť náskok na väčší rozdiel,“ zhodnotil hráč Prievidze Dalibor Hlivák.
Zdroj: SITA.sk - Prievidza si vezie zo Záhrebu luxusný náskok, tréner dostal darček k narodeninám © SITA Všetky práva vyhradené.
Zlepšená obrana v druhom polčase, dovedna šesť dvojciferných strelcov a nakoniec aj pokorená stobodová hranica.
Basketbalisti Prievidze odohrali skvelý zápas v kvalifikácii Európskeho pohára FIBA na palubovke chorvátskeho tímu KK Samobor.
Výhra o 20 bodov
Zvíťazili 103:83 (52:49) a do domácej odvety si vezú luxusný 20-bodový náskok. Najlepším strelcom BC bol Jared Coleman-Jones s 19 bodmi. Christyon Eugene pridal 15 a Franklin Policelli s Jalenom Smithom po 14 bodov. Odveta v Prievidzi sa bude hrať v stredu 30. septembra od 19.00 h.
Do tretice to vyšlo
"Po minuloročných prehrách s Cibonou a Cedevitou Junior tentoraz z Arény Dražena Petrovića v Záhrebe odchádzame s víťazstvom. Neúprosní zvládli tretí pokus za ostatný rok a trénerovi Garethovi Murraymu pripravili k 42. narodeninám pekný darček. Predovšetkým však urobili dôležitý prvý krok k ďalšej účasti v hlavnej fáze Európskeho pohára FIBA," napísal klubový web bcprievidza.sk.
Burns bol sám
Najväčšie problémy Prievidžanom spôsoboval Glen Burns, ktorý uzavrel duel ako najlepší strelec domácich s 22 bodmi, ku ktorým pridal 10 doskokov. Domácim však skvelý výkon 31-ročného Američana zjavne nestačil.
"Nevedeli, čo od Samoboru očakávať. Videli sme niekoľko ich prípravných zápasov, no vtedy ešte neboli všetci hráči v tíme. Predviedli však kvalitný basketbal. Od začiatku hrali veľmi fyzicky a vyviedli nás z útočného rytmu. V prvom polčase som nebol spokojný s obranou pick-and-rollu. Burns prenikal ku košu,“ zhodnotil úvodnú polovicu hlavný tréner Gareth Murray.
Čísla na strane Prievidze
Rozdiel medzi oboma polčasmi najlepšie vystihujú čísla. V útoku si Prievidžania udržali takmer rovnakú produktivitu, po 52 bodoch v prvej polovici pridali ďalších 51.
Súperovi však po prestávke dovolili iba 34 bodov v porovnaní so 49 z úvodných dvadsiatich minút. Za celý zápas hostia predviedli 13 získaných lôpt a z dvadsiatich strát domácich vyťažili 31 bodov.
Rýchlo dopredu
"V druhom polčase sme pridali a vytvorili väčší tlak na hráčov s loptou. Začali sme si lepšie prihrávať, zastavovať súpera v obrane a vyrážať do rýchlych protiútokov,“ dodal Murray.
"Odmakali sme si to v obrane, každý, kto prišiel z lavičky, tam nechal sto percent. Presne takto sa chceme prezentovať - hrať rýchlo dopredu a so zabezpečenou obranou. To sa nám darilo. Najmä v druhom polčase sme dokázali natiahnuť náskok na väčší rozdiel,“ zhodnotil hráč Prievidze Dalibor Hlivák.
Zdroj: SITA.sk - Prievidza si vezie zo Záhrebu luxusný náskok, tréner dostal darček k narodeninám © SITA Všetky práva vyhradené.
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