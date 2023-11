Berlín vyzýva na vytvorenie „ochranného zimného štítu“ nad Ukrajinou

29.11.2023 (SITA.sk) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyzvala stúpencov Ukrajiny, aby vytvorili nad krajinou zimný štít, ktorý by ju chránil pred ruskými útokmi. Ako referuje web news.sky.com, povedala to na stretnutí šéfov diplomacie NATO v Bruseli.„Rusko sa opäť zameriava na civilnú infraštruktúru,“ povedala Baerbocková novinárom na okraji zasadnutia. Predtým uviedla, že zimný štít pre Ukrajinu by zahŕňal dodanie väčšieho počtu systémov protivzdušnej obrany Kyjevu.Minulú zimu Rusko pravidelne bombardovalo ukrajinskú energetickú infraštruktúru, čo viedlo k častým výpadkom elektriny.