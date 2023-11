Lyžiarska sezóna odštartuje na Štrbskom Plese o týždeň skôr

Dobré podmienky

29.11.2023 (SITA.sk) - Lyžiarsku sezónu na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách otvoria už v sobotu 2. decembra, teda o týždeň skôr, ako sa pôvodne plánovalo.Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa strediska Marián Galajda , podľa ktorého budú môcť lyžiari využiť v sobotu tri zjazdovky.Skoršie otvorenie umožňujú veľmi dobré podmienky. Vďaka ochladeniu totiž začali v stredisku so zasnežovaním už v polovici novembra, a pomohol aj prírodný sneh.Lyžiari budú mať podľa hovorcu k dispozícii zjazdovky Interski, Turistická a Juniorská, na ktorých sa nachádza približne 40 centimetrov mixu technického a prírodného snehu.„V prevádzke budú dva lyžiarske vleky a sedačková lanovka Mostíky. Naďalej pokračuje zasnežovanie zjazdoviek Solisko a Furkotka,“ priblížil.V stredisku v Tatranskej Lomnici zatiaľ pokračuje zasnežovanie zjazdoviek podľa plánu, a to v celej línii zo Skalnatého Plesa do Tatranskej Lomnice. Plánovaný termín otvorenia je 16. december.