Berlín zakázal amerických vojakov na lokalite Checkpoint Charlie

Berlín 4. novembra (TASR) - Klasický suvenír v podobe spoločnej fotografie s dvoma "" na bývalom kontrolnom bode Checkpoint Charlie v nemeckej metropole, ktorým sa počas studenej vojny prechádzalo zo Západného Berlína do Nemeckej demokratickej republiky (NDR), bude pre turistov už zrejme minulosťou.Miestne úrady totiž nariadili, aby osoby, ktoré v uniformách pohraničnej stráže či vojenskej polície vyberali od návštevníkov tejto vyhľadávanej lokality peniaze za pózovanie na spoločnej fotografii, zastavili svoju činnosť.S odvolaním sa na pondelkové vydanie denníka Bild o tom informovala agentúra AFP.Zákaz prichádza po tom, ako príslušné orgány zistili, že turistom sa oddostáva nadávok, ak odmietajú poskytnúť "Tom Luszeit, stojaci na čele hereckej skupiny Dance Factory, ktorá na Checkpoint Charlie poskytuje tieto služby, uviedol, že následkom náhleho zákazu muselpovedal.Podľa Bildu ide o lukratívny biznis so zárobkami do 5000 eur za jediný deň.Checkpoint Charlie bol počas studenej vojny jedným z miest s najnapätejšou atmosférou; v októbri 1961 tu na seba mierili americké a sovietske tanky.Po opätovnom zjednotení Nemecka v roku 1990 sa lokalita zmenila na "" - s obchodníkmi predávajúcimi nepravé súčasti odevu Červenej armády a ľuďmi oblečenými v amerických vojenských uniformách zarábajúcimi na fotografovaní sa s turistami.Burkhard Kieker, šéf mestskej cestovnej agentúry Visit Berlin, v rozhovore pre denník Der Tagesspiegel uviedol, že súčasný Checkpoint Charlie jeBerlínske úrady po rozporoch týkajúcich sa plánov súkromných investorov - vrátane vybudovania hotela siete Hard Rock Cafe na mieste - pristúpili k prísnejším rozvojovým opatreniam; obmedzili výšku nových budov v okolí lokality či začali požadovať, aby 30 percent tamojších bytov predstavovalo verejné bývanie.