 24hod.sk    Zo zahraničia

08. februára 2026

Berlín zaplnili iránski odporcovia režimu, demonštrovali proti krvavému potláčaniu protestov


Tagy: Demonštranti Protest Zahraničie

V nemeckej metropole Berlín sa v sobotu zhromaždilo niekoľko tisíc demonštrantov, ktorí vyzývali na ukončenie iránskej klerikálnej vlády a ...



germany_iran_protest_29673 676x451 8.2.2026 (SITA.sk) -



V nemeckej metropole Berlín sa v sobotu zhromaždilo niekoľko tisíc demonštrantov, ktorí vyzývali na ukončenie iránskej klerikálnej vlády a jej krvavého potláčania protestov.

Zhromaždenie pri Brandenburskej bráne


Polícia uviedla, že na jednom proteste pri Brandenburskej bráne, ktorý zorganizovala exilová opozičná skupina MEK, ktorú Teherán považuje za „teroristickú“, sa zúčastnilo 10-tisíc ľudí.

Ďalšia demonštrácia, ktorú zorganizovali podporovatelia Rezu Pahlavího, syna posledného iránskeho šáha žijúceho v USA, prilákala 1 600 ľudí, uviedla polícia. Pochodovali po hlavnej ulici a niesli iránske vlajky z čias šáha, ako aj zástavy USA, Nemecka a Izraela.

Protesty v Iráne a tvrdý zásah bezpečnostných síl


Demonštrácie nasledovali po protestoch v Iráne, ktoré prepukli koncom decembra v dôsledku ekonomickej krízy v krajine zasiahnutej sankciami, ale v januári sa premenili na protivládne pouličné demonštrácie. Iránske bezpečnostné sily počas zásahu voči protestom zabili podľa ľudskoprávnych skupín tisíce ľudí.

Irán v súčasnosti rokuje so Spojenými štátmi o odvrátení hroziacej vojenskej akcie. Americký prezident Donald Trump nasadil námornú bojovú skupinu a chce, aby Teherán ukončil obohacovanie jadrových zbraní, obmedzil dolet svojich balistických rakiet a zmiernil represie.







Zdroj: SITA.sk - Berlín zaplnili iránski odporcovia režimu, demonštrovali proti krvavému potláčaniu protestov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Demonštranti Protest Zahraničie
nasledujúci článok >>
Severokórejský režim pripravuje kľúčové politické podujatie, zjazd sa uskutoční po 5 rokoch
<< predchádzajúci článok
Korunu francúzskej cisárovnej ukradnutú počas vlaňajšej lúpeže v Louvri sa podarí zachrániť

