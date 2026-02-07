Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.2.2026
 Meniny má Zoja
07. februára 2026

Korunu francúzskej cisárovnej ukradnutú počas vlaňajšej lúpeže v Louvri sa podarí zachrániť


Koruna francúzskej cisárovnej Eugénie, ktorú po minuloročnej odvážnej lúpeži v Louvri zlodeji počas úteku stratili, je podľa múzea takmer nepoškodená a podarí sa ju úplne zachrániť. Zlodeji, ...



france_daily_life_78482 676x451 7.2.2026 (SITA.sk) - Koruna francúzskej cisárovnej Eugénie, ktorú po minuloročnej odvážnej lúpeži v Louvri zlodeji počas úteku stratili, je podľa múzea takmer nepoškodená a podarí sa ju úplne zachrániť.


Zlodeji, ktorí vlani v októbri odcudzili šperky v hodnote približne 88 miliónov eur, pri úteku stratili korunu zdobenú diamantmi a smaragdmi, no tá zostala poškodená. Vyšetrovatelia zatiaľ nenašli ostatné ukradnuté šperky.

Louvre vo vyhlásení oznámil, že koruna bola „dosť zdeformovaná“, no zostala „takmer neporušená“ a obnovia ju do pôvodného stavu „bez potreby rekonštrukcie“. Múzeum uviedlo, že lupiči poškodili korunu, keď sa k nej pokúšali dostať cez menší otvor, ktorý vyrezali v sklenenej vitríne, kde bola vystavená.

Louvre uviedol, že koruna naďalej obsahuje všetky svoje časti okrem jedného z ôsmich zlatých orlov, ktoré ju zdobili. Zachovala si tiež všetkých 56 smaragdov a z dovedna 1 354 diamantov chýba len desať.

Polícia zadržala všetkých štyroch podozrivých členov lúpežnej skupiny, no naďalej pátra po hlavnom organizátorovi a zvyšných ukradnutých šperkoch. Okrem koruny zlodeji ukradli osem ďalších šperkov, vrátane diamantmi posiatej tiary cisárovnej Eugénie, manželky Napoleona III.


Zdroj: SITA.sk - Korunu francúzskej cisárovnej ukradnutú počas vlaňajšej lúpeže v Louvri sa podarí zachrániť © SITA Všetky práva vyhradené.

