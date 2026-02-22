|
22. februára 2026
Berlinale 2026: Zlatého medveďa za najlepší film dostala politická dráma Gelbe Briefe
Najdôležitejšia cena Berlinale putuje režisérovi z Nemecka po prvý raz po vyše 20 rokoch.
Dráma Gelbe Briefe (Žlté listy) berlínskeho režiséra Ilkera Čataka o dôsledkoch politického tlaku na manželstvo získala v sobotu Zlatého medveďa, hlavnú cenu za najlepší film 76. ročníka filmového festivalu Berlinale v nemeckej metropole. Ocenenie v kategórii najlepší dokumentárny film si odniesla česko-slovenská snímka Keby sa holuby premenili na zlato režisérky Pepy Lubojackej.
Najdôležitejšia cena Berlinale putuje režisérovi z Nemecka po prvý raz po vyše 20 rokoch. Víťazný film sa presadil v konkurencii 22 snímok v hlavnej súťaži. Režisér a spoluscenárista Čatak v ňom predstavuje príbeh tureckého umeleckého páru z divadelného sveta v Ankare, ktorého jasné politické postoje vedú k strate zamestnania a tým aj materiálnej núdzi.
Pepa Lubojacki vo svojom kreatívnom dokumente Keby sa holuby premenili na zlato sleduje príčiny aj dôsledky závislosti, prepája denníkové zábery so štylizovanými spomienkami, fotografiami animovanými pomocou umelej inteligencie a grafickými intervenciami textov.
Strieborného medveďa za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe dostala nemecká herečka Sandra Hüllerová. Tá vo filme Rose rakúskeho režiséra Markusa Schleinzera stvárnila ženu, ktorá v 17. storočí v malej odľahlej dedine predstiera, že je mužom, pretože len tak vidí nádej na slobodný samostatný život.
Veľká cena poroty tento rok putovala do Turecka režisérovi Eminovi Alperovi za film Kurtuluš. Cenu poroty dostala aj snímka Queen at Sea britského režiséra Lancea Hammera, ktorej protagonisti Anna Calderová-Marshallová a Tom Courtenay si vyslúžili strieborného medveďa za najlepší výkon vo vedľajšej úlohe.
Ocenenie za najlepšiu réžiu získal Grant Gee z Británie za životopisnú drámu Everybody Digs Bill Evans. Medzi ocenených patria aj Anna Fitchová a Banker White za výnimočný umelecký výkon ako tvorcovia filmu „Yo (Love is a Rebellious Bird)“ či Genevieve Duludeová-de Cellesová z Kanady na najlepší scenár k filmu Nina Roza.
Víťazov v jednotlivých kategóriách oznámila počas galavečera porota, ktorú viedol nemecký režisér Wim Wenders.
Berlinale patrí spolu s medzinárodnými filmovými festivalmi vo francúzskom Cannes a talianskych Benátkach k najprestížnejším podujatiam svojho druhu. Tento rok na ňom počas desiatich dní uviedli vyše 200 nových filmov z celého sveta.
Čestným Zlatým medveďom za celoživotný prínos tento rok ocenili malajzijskú herečku Michelle Yeoh, ktorá v roku 2023 získala americkú filmovú cenu Oscar za film Všetko, všade, naraz.
