 Z domova

21. februára 2026

Nové výbehy aj detské ihrisko: ZOO Bratislava pokračuje v modernizácii


thinkstockphotos 522644802 676x507 21.2.2026 (SITA.sk) - Zoologická záhrada (ZOO) Bratislava plánuje tento rok viacero väčších aj menších projektov. Ako informuje hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, aktuálne dokončujú veľký výbeh pre paviány dželada a pripravujú nový výbeh pre hyeny škvrnité, ktoré bude možné na Slovensku vidieť už len v Bratislave.


„Pre našich najmenších návštevníkov pripravujeme rekonštrukciu a zväčšenie detského ihriska pri Zooshope," uviedla. ZOO žiada o darovanie dvoch percent z dane, aby mohli naďalej pokračovať v zlepšovaní podmienok pre zvieratá a zážitkov pre návštevníkov.

„Minulý rok sme otvorili nové výbehy pre hrošíky libérijské, rysy ostrovidy, privítali sme nové obyvateľky – kapybary močiarne alebo aj skunky pruhované," vymenovala hovorkyňa a dodala, že každá pomoc sa počíta. Kompletné informácie o poukázaní dvoch percent dane pre ZOO Bratislava sú zverejnené na stránke ZOO.


Zdroj: SITA.sk - Nové výbehy aj detské ihrisko: ZOO Bratislava pokračuje v modernizácii © SITA Všetky práva vyhradené.

