Bernal na Okolo Švajčiarska vyzliekol Sagana zo žltého dresu, etapu vyhral Tolhoek

6. etapa (Einsiedeln - Flumserberg, 120,2 km): 1. Antwan Tolhoek (Hol.) Jumbo-Visma 2:43:34 h, 2. Egan Bernal (Kol.) Ineos +17 s, 3. Francois Bidard (Fr.) AG2R La Mondiale +24, 4. Jan Hirt (ČR) Astana +29, 5. Domenico Pozzovivo (Tal.) Bahrain-Merida +31, 6. Patrick Bevin (N. Zél.) CCC +38



Celkové poradie po 6. etape /žltý dres/: 1. Egan Bernal (Kol.) Ineos 18:40:18 h, 2. Rohan Dennis (Aus.) Bahrain-Merida +12 s, 3. Patrick Konrad (Rak.) Bora-Hansgrohe +29, 4. Jan Hirt (ČR) Astana +35, 5. Tiesj Benoot (Bel.) Lotto-Soudal +35, 6. Marc Soler (Šp.) Movistar +41



FLUMSERBERG 20. júna (WebNoviny.sk) - Holandský cyklista Antwan Tolhoek z tímu Jumbo-Visma sa stal víťazom štvrtkovej šiestej etapy na pretekoch Okolo Švajčiarska, ktoré sú tradičnou generálkou pred júlovou Tour de France.Dvadsaťpäťročný rodák z Yerseke bol najsilnejší v záverečnom stúpaní na Flumserberg s dĺžkou 8,5 km a priemerným sklonom až 9 %. Tolhoek sa zbavil konkurentov z úniku a v cieli si osamotený vychutnal premiérové profesionálne víťazstvo.Do žltého dresu sa oblečie Kolumbijčan Egan Bernal z tímu Ineos, ktorý pripravil o líderskú pozíciu slovenského šampióna Petra Sagana (Bora-Hansgrohe).Od úvodných kilometrov sa viacerí cyklisti snažili dostať do úniku. Spočiatku sa vpredu sformovala trinásťčlenná skupina jazdcov a napokon bolo na čele pretekov dvadsaťpäť mužov.Spolupráca v skupine fungovala pod posledný kopec, v ktorom došlo k výraznej selekcii. Najviac síl mal napokon Tolhoek, ktorý sa odpútal od cyklistov vo vedúcej skupine a pokračoval v samostatnej jazde.V úplnom závere ešte zaútočil z pelotónu Bernal, ktorého nástup sa zdal byť spočiatku veľmi nebezpečný, ale na etapové víťazstvo nestačil. Tretí finišoval Francúz Francois Bidard (AG2R La Mondiale) a tesne pod stupňami víťazov skončil Čech Jan Hirt z Astany."Je to pre mňa špeciálny moment, že som dosiahol prvé víťazstvo v kariére. V posledných dňoch sme si ako tím prešli ťažkými momentmi, stratili sme jazdcov a sme momentálne iba piati, takže tento triumf chutí preto ešte lepšie," uviedol Tolhoek v prvom televíznom rozhovore.V piatok čaká cyklistov vo Švajčiarsku zatiaľ najnáročnejšia horská skúška. Organizátori si pre nich pripravili ťažkú siedmu etapu s troma dlhými a prudkými kopcami, ktorá bude mať celkovú dĺžku 216,6 km a povedie z Unterterzenu do St. Gotthardu.