Sagan prišiel o žltý dres, vo Švajčiarsku stále vedie bodovačku

Na snímke v popredí slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe v žltom drese vedúceho pretekára v priebžnom poradí vo štvrtej etape pretekov Okolo Švajčiarska z mesta Murten do Arlesheimu (164 km) v utorok 18. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

6. etapa Okolo Švajčiarska (Einsiedeln - Flumserberg, 120,2 km):

1. Antwan Tolhoek (Hol./Jumbo-Visma) 2:43:34 h, 2. Egan Bernal (Kol./Ineos) +17 s, 3. Francois Bidard (Fr./AG2R La Mondiale) +24, 4. Jan Hirt (ČR/Astana) +29, 5. Domenico Pozzovivo (Tal./Bahrain-Merida) +31, 6. Patrick Bevin (N. Zél./CCC) +38, 7. Rui Costa (Portug./SAE Team Emirates), 8 Tiesj Benoot (Belg./Lotto Soudal) obaja +44, 9. Patrick Schelling (Švaj./reprezentácia), 10. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe) obaja +46, ... 135. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +16:40 min

priebežné poradie:

1. Bernal 18:40:18 h, 2. Rohan Dennis (Aus./Bahrain-Merida) +12 s, 3. Konrad +29, 4. Hirt, 5. Benoot obaja +35, 6. Marc Soler (Šp./Movistar) +41, 7. Pozzovivo +50, 8. Bidard +58, 9. Fabio Aru (Tal./SAE Team Emirates), 10. Nicolas Roche (Ír./Sunweb) obaja +1:07 min, 72. SAGAN +15:44

Flumserberg 20. júna (TASR) - Holandský cyklista Antwan Tolhoek z tímu Jumbo-Visma sa stal víťazom štvrtkovej šiestej etapy pretekov Okolo Švajčiarska. Druhý skončil Egon Bernal z Kolumbie (Ineos), ktorý sa posunul na čelo priebežného poradia, tretí bol Francúz Francois Bidard (AG2R La Mondiale). O žltý dres celkového lídra prišiel Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), v 120-kilometrovej kopcovitej etape z Einsiedelnu do Flumserbergu obsadil 135. pozíciu s mankom 16:40 minúty, no udržal si vedenie v bodovacej súťaži.Tolhoek sa presadil z úniku, Bernal na druhom mieste získal aj bonusové sekundy a v žltom drese vedie o 12 sekúnd pred Austrálčanom Rohanom Dennisom (Bahrain-Merida).Štvrtok už bol pre špurtérov príliš náročný a celkové poradie sa výrazne premiešalo. Saganov tím nekontroloval pelotón, trojnásobný majster sveta opustil hlavné pole na začiatku cieľového stúpania. Na podujatí, ktoré preňho slúži ako generálka na Tour de France, má na konte rekordných sedemnásť etapových triumfov. V klasifikácii klesol na 72. priečku s odstupom 15:44, čierny dres mu naďalej patrí so ziskom 37 bodov.uviedol športový riaditeľ Ján Valach na oficiálnej stránke Bora-Hansgrohe.