Bernie Sanders vyhral demokratické primárky v štáte New Hampshire

Odstúpenie dvoch kandidátov

"Volebný superutorok" bude 3. marca

12.2.2020 (Webnoviny.sk) - Vermontský senátor Bernie Sanders vyhral demokratické primárky v americkom štáte New Hampshire. V chaotickom boji o demokratickú nomináciu do novembrových prezidentských volieb je to jeho prvé jasné víťazstvo. Po zrátaní 95 percent okrskov má 25,9 percenta hlasov, ktoré mu zabezpečili deväť delegátov.V tesnom závese skončil na druhom mieste niekdajší starosta South Bendu v Indiane Pete Buttigieg, ktorý získal 24,4 percenta hlasov a rovnako deväť delegátov. Na treťom mieste je senátorka z Minnesoty Amy Klobuchar s 19,7 percentami hlasov a šiestimi delegátmi.Bez delegátov, ktorých kandidáti potrebujú na zabezpečenie nominácie, z New Hampshireu odídu senátorka z Massachusetts Elizabeth Warren aj bývalý viceprezident Joe Biden. Politici sa umiestnili na štvrtom a piatom mieste, no nezískali potrebných 15 percent hlasov na zabezpečenie delegátov.Sedemdesiatosemročný Sanders sa v utorok v noci oslavujúc víťazstvo prihovoril svojim podporovateľom a zaviazal sa, že ak sa stane nominantom Demokratickej strany, zjednotí roztrieštenú stranu, aby porazil prezidenta Donalda Trumpa. "Toto víťazstvo je začiatok konca pre Donalda Trumpa," vyhlásil.Po skončení hlasovania v New Hampshire z boja o demokratickú nomináciu odstúpili dvaja kandidáti. Pre neuspokojivé výsledky skončili podnikateľ Andrew Yang a coloradský senátor Michael Bennet.Demokratický kandidát na prezidenta potrebuje 1 991 delegátov. Po zrátaní výsledkov z utorka a z minulotýždňového hlasovania v Iowe majú Buttigieg 23 delegátov, Sanders 21 a Klobuchar sedem.V New Hampshire sa konali aj primárky Republikánskej strany, ktoré s prehľadom vyhral prezident Donald Trump. Ten pritom v štáte získal viac hlasov ako ktorýkoľvek úradujúci prezident pred ním.Po primárkach v New Hampshire príde 22. februára na rad Nevada a 29. februára Južná Karolína, no a do tuhého pôjde predovšetkým 3. marca. Vtedy bude tradičný "volebný superutorok", keď budú stranícke primárky v štrnástich štátoch naraz.Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky edition.cnn.com a archívu agentúry SITA.