Šéfov Google a Tesly označili za top vizionárov, rebríček odhalil aj najväčšie konkurencie tech firiem

12.2.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosti Amazon Alibaba sú na vrchole rebríčka firiem, ktorých konkurencie sa najviac obávajú lídri v technologickom priemysle. Ako ďalej vyplynulo z výsledkov prieskumu spoločnosti KPMG , za top vizionárov označili tech lídri šéfov Google Tesly . Na popredných priečkach rebríčka bodovali najmä e-commerce firmy, nasledované sociálnymi sieťami."Nie je to prekvapenie, keďže sa očakáva, že globálne výdavky na online nakupovanie vzrastú z 3,2 bilióna eur v roku 2019 na 5,9 bilióna eur v roku 2023," informuje ďalej KPMG.Prieskum podľa nej potvrdil, že inovácie predefinovali to, čo znamená byť vnímaný ako technologická spoločnosť.„Amazon, Netflix , Alibaba a Airbnb sú skvelými príkladmi spoločností, ktoré by v tradičnom slova zmysle nemali byť považované za technologické firmy. Sú však s týmto odvetvím absolútne prepojené. Prieskumy ukazujú, že byť označovaný za „tech” spoločnosť zvyšuje hodnotu firmy tak v očiach investorov, zákazníkov, ako aj u súčasných a potenciálnych zamestnancov,“ objasnil výkonný riaditeľ KPMG na Slovensku zodpovedný za oblasť technológií a inovácií Peter Laco.KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobí v 147 krajinách a v jej členských firmách na celom svete pracuje vyše 219 000 ľudí. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba.Na Slovensku pôsobí KPMG od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 12 partnerov. Je audítorskou a poradenskou spoločnosťou.