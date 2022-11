Berte to s ľahkosťou, reagoval premiér Orbán na šál s Veľkým Uhorskom

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalový zápas je futbalový zápas, politika je politika, tieto dve veci sa nemiešajú. „Angličan hovorí, že ´take it easy´, berte to s ľahkosťou," povedal vo štvrtok maďarský premiér Viktor Orbán na brífingu po summite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Košiciach.Reagoval tým na svoju nedávnu fotografiu z futbalového štadióna, na ktorej má šál zobrazujúci mapu veľkého Uhorska. „Ráno sme sa zvítali a ja som mu daroval nový šál," povedal premiér Eduard Heger , pričom viac sa k tejto téme obaja premiéri vyjadrovať nechceli.Heger daroval Viktorovi Orbánovi šál s nápisom Slovakia a slovenským štátnym znakom. „Všimol som si, že Viktor Orbán má starý šál, preto som mu dnes daroval nový," napísal Heger na sociálnej sieti a pridal spoločnú fotografiu s Orbánom a so šálom. Fotografiu zverejnil aj Orbán na svojom profile s komentárom „Maďarsko-slovensko - dvaja dobrí priatelia!"