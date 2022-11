Po dvoch rokoch čakania odlieta na svetovú súťaž do Japonska I. Vicemiss Slovensko 2020 Viktória Podmanická

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná súťažprivíta v decembri 2022 v japonskom Tokiu až 69. delegátok z celého sveta. Po dlhých dvoch rokoch čakania kvôli celosvetovej pandémii koronavírusu sa uskutoční jubilejný, 60-ty ročník súťaže. Počas dvoch týždňov sútaže v Tokiu bude Slovensko reprezentovaťrodáčka z Banskej Bystrice. Na stretnutí s médiami o tom informovala v utorok 22. novembra v Bratislave, v elegantných priestoroch Restaurant & Lounge Aušpic a prezradila pár detailov o svojich prípravách na túto prestížnu svetovú súťaž.Reprezentatívne modely večerných, koktailových a voľnočasových šiat si Viktória vybrala od renomovaných slovenských návrhárok Kataríny Vavrovej, Jany Jurčenko a Zuzany Hakovej. Večerná róba na finálový galavečer je z dielne banskobystrickej návrhárky Viery Futákovej, ktorá jej do viac ako 60 kg batožiny pribalila aj ďalšie krásne modely. Outfity doplnia kolekcie šperkov od slovenského výrobcu LORETTA, obuv značky Steve Madden Slovakia a plavky poskytla značka Lemonky. Exkluzívnu obrazovú publikáciu "SLOVENSKO", ktorá zachytáva čaro architektúry, prírodných krás a magických momentov jej venoval ďalší Banskobystričan, fotograf Eduard Genserek. Práve táto publikácia bude v súťaži zaradená do charitatívneho predaja, z ktorého výťažok poputuje v prospech organizácie UNICEF.Prípravy na súťaž berieViktória veľmi zodpovedne a okrem výberu garderóby, obuvi a doplnkov pozostávajú hlavne z jazykovej výuky v Oktava Academy a kondičných tréningov s osobnou trénerkou Nikolou Ďuriš. Zdokonalila sa aj v umení líčenia zásluhou workshopu s Veronikou Huťkovou z GOSH Copenhagen. "Som rád, že práve Viktória nás bude reprezentovať na tejto svetovej súťaži. Počas uplynulých dvoch rokov od finále Miss Slovensko 2020 má Viktória za sebou veľký kus práce. Prešla obrovským progresom, intenzívne a zodpovedne na sebe pracovala. Sme na ňu už teraz hrdí, je to sofistikovaná mladá dáma, všetci jej držíme palce a veríme, že Slovensko bude reprezentovať na najvyššej úrovni." uviedol riaditeľ projektu Michael Kováčik.Pre súťaž národných krojov si Viktória zvolila kroj, ktorý pochádza priamo zo srdca Slovenska, z malej podpolianskej dediny Očová. Takýto sviatočný kroj si ženy a dievčatá obliekali len na výnimočné príležitosti, preto je nádherne vyzdobený. Všetky výšivky na kroji sú vyšité ručne, technikou vyšívania pomocou krivej ihly. Výroba taýchto krojov trvala častokát aj niekoľko týždňov či mesiacov, preto sa očovské ženy o ne veľmi dobre starali, aby si ich pocelý život udržali krásne. Zo súkromnej zbierky očovský kroj poskytla Janka Hossová.Dôležitou súčasťou súťaže bude aj prezentácia delegátok v rámci SDGs. BeautiesForSDGs je spôsob, ako Miss International využije vplyv národných delegátok pri šírení povedomia, ako aj aktívnej účasti na iniciatívach SDG vo vlastnej krajine alebo regióne. Viktória vo svojom projekte odprezentuje pomoc občianskemu združeniu PONS - pomoc osobám neschopným samostatnosti, ktorému pomáha už od svojich 15. rokov a aktívne sa zúčastňuje letných táborov a rôznych športových aktivít. Zároveň, ako ambasádorka prevencie proti rakovine krčka maternice, spolupracuje s pacientskou organizáciou NIE RAKOVINE, ktorá obhajuje práva onkologických pacientov.Od 30. novembra budú mať aj slovenskí fanúšikovia možnosť zapojiť sa do hlasovania prostredníctvom aplikácie Miss International (AppStore, GooglePlay). Tri delegátky s najvyšším počtom hlasov budú mať šancu nielen postúpiť do TOP 15, ale následne zabojovať aj o 60. titul Miss International 2022.Úplne novú korunku 60. víťazke MISS INTERNATIONAL 2022 odovzdá v utorok 13. decembra v Tokio Dome City Hall súčasná úradujúca Miss International 2019 Sireethorn Leeramwat z Thajska.Outfity na fotografiách: Jana Jurčenko, Katarína Vavrová, Viera FutákováObuv: Steve Madden SlovakiaKorunka a šperky: LORETTAInformačný servis