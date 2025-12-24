Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

24. decembra 2025

Betlehem usporiadal 1. oslavy Vianoc od vypuknutia vojny v Pásme Gazy



Obyvatelia Betlehemu dúfajú, že návrat vianočných osláv vráti mestu život a podnieti tiež návrat turistov.



Betlehem usporiadal 1. oslavy Vianoc od vypuknutia vojny v Pásme Gazy

V meste Betlehem sa v stredu po prvýkrát za viac ako dva roky konali vianočné oslavy. Počas vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorá začala v októbri 2023, panovala v tomto biblickom mieste narodenia Ježiša Krista počas Vianoc pochmúrna atmosféra. Vďaka krehkému prímeriu si však miestni obyvatelia mohli Vianoce tento rok opäť viac pripomenúť. 

Betlehem v stredu naplnil zvuk vianočných kolied a kresťania všetkých vekových kategórií zamierili do centra mesta. Námestie jasličiek naplnili stovky ľudí.

Mesto Betlehem na Západnom brehu Jordánu sa rozhodlo zmierniť vianočné oslavy počas vojny v Pásme Gazy. Prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sprostredkovali USA, vstúpilo do platnosti v októbri. Hoci zastavilo rozsiahle boje, mnohí ľudia čelia viacerým problémom, keďže vo vojne prišli o svoje domovy alebo blízkych, vysvetľuje AFP.

„Tieto oslavy sú skôr nádejou pre našich ľudí v Pásme Gazy... že jedného dňa budú opäť oslavovať a žiť normálny život,“ povedala pre AFP obyvateľka Betlehema.

Ekonomika mesta závisí takmer výlučne od cestovného ruchu. Konflikt v Gaze však odradil návštevníkov na veľmi dlhú dobu a spôsobil prudký nárast nezamestnanosti, konštatuje AFP.

Obyvatelia Betlehemu tak dúfajú, že návrat vianočných osláv vráti mestu život a podnieti tiež návrat turistov.

Zmrazí frontovú líniu a otvára cestu k ústupkom, okomentoval Zelenskyj nový 20-bodový mierový plán
Zelenskyj zverejnil nový 20-bodový plán na ukončenie vojny. Piaty bod spomína aj o Článok 5 NATO

