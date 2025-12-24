|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 24.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adam a Eva
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. decembra 2025
Betlehem usporiadal 1. oslavy Vianoc od vypuknutia vojny v Pásme Gazy
Obyvatelia Betlehemu dúfajú, že návrat vianočných osláv vráti mestu život a podnieti tiež návrat turistov.
Zdieľať
V meste Betlehem sa v stredu po prvýkrát za viac ako dva roky konali vianočné oslavy. Počas vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorá začala v októbri 2023, panovala v tomto biblickom mieste narodenia Ježiša Krista počas Vianoc pochmúrna atmosféra. Vďaka krehkému prímeriu si však miestni obyvatelia mohli Vianoce tento rok opäť viac pripomenúť.
Mesto Betlehem na Západnom brehu Jordánu sa rozhodlo zmierniť vianočné oslavy počas vojny v Pásme Gazy. Prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sprostredkovali USA, vstúpilo do platnosti v októbri. Hoci zastavilo rozsiahle boje, mnohí ľudia čelia viacerým problémom, keďže vo vojne prišli o svoje domovy alebo blízkych, vysvetľuje AFP.
„Tieto oslavy sú skôr nádejou pre našich ľudí v Pásme Gazy... že jedného dňa budú opäť oslavovať a žiť normálny život,“ povedala pre AFP obyvateľka Betlehema.
Ekonomika mesta závisí takmer výlučne od cestovného ruchu. Konflikt v Gaze však odradil návštevníkov na veľmi dlhú dobu a spôsobil prudký nárast nezamestnanosti, konštatuje AFP.
Obyvatelia Betlehemu tak dúfajú, že návrat vianočných osláv vráti mestu život a podnieti tiež návrat turistov.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zmrazí frontovú líniu a otvára cestu k ústupkom, okomentoval Zelenskyj nový 20-bodový mierový plán
Zmrazí frontovú líniu a otvára cestu k ústupkom, okomentoval Zelenskyj nový 20-bodový mierový plán
<< predchádzajúci článok
Zelenskyj zverejnil nový 20-bodový plán na ukončenie vojny. Piaty bod spomína aj o Článok 5 NATO
Zelenskyj zverejnil nový 20-bodový plán na ukončenie vojny. Piaty bod spomína aj o Článok 5 NATO