Streda 24.12.2025
Meniny má Adam a Eva
|Denník - Správy
Prílohy
Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
Mobilná verzia
24. decembra 2025
Zelenskyj zverejnil nový 20-bodový plán na ukončenie vojny. Piaty bod spomína aj o Článok 5 NATO
Tagy: Americký prezident Mier na Ukrajine Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil podrobnosti najnovšieho plánu vedeného Spojenými štátmi na ukončenie vojny na ...
24.12.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil podrobnosti najnovšieho plánu vedeného Spojenými štátmi na ukončenie vojny na Ukrajine. Uviedol, že plán bol dohodnutý medzi vyjednávačmi z Kyjeva a Washingtonu a následne zaslaný Moskve na vyjadrenie.
Dokument bude doplnený o ďalšie bilaterálne dohody medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou týkajúce sa bezpečnostných záruk a obnovy krajiny. Zelenskyj nezverejnil návrh dokumentu, no počas brífingu s novinármi v Kyjeve predstavil obsah plánu bod po bode.
1. Suverenita Ukrajiny bude opätovne potvrdená. Vyhlasujeme, že Ukrajina je suverénny štát a všetci signatári dohody to potvrdia svojimi podpismi.
2. Tento dokument predstavuje úplnú a bezpodmienečnú dohodu o neútočení medzi Ruskom a Ukrajinou. Na podporu dlhodobého mieru bude zriadený monitorovací mechanizmus na dohľad nad líniou kontaktu prostredníctvom vesmírneho bezpilotného monitorovania, ktorý zabezpečí včasné upozornenie na porušenia a riešenie konfliktov. Technické tímy dohodnú všetky podrobnosti.
3. Ukrajina dostane silné bezpečnostné záruky.
4. Počet Ozbrojených síl Ukrajiny zostane v mierovom období na úrovni 800 000 príslušníkov.
5. Spojené štáty, NATO a európske signatárske štáty poskytnú Ukrajine bezpečnostné záruky, ktoré budú zrkadliť Článok 5.
6. Rusko formalizuje politiku neútočenia voči Európe a Ukrajine vo všetkých potrebných zákonoch a ratifikačných dokumentoch.
7. Ukrajina sa stane členom Európskej únie v presne stanovenom časovom horizonte a získa krátkodobý privilegovaný prístup na európsky trh.
8. Silný globálny rozvojový balík pre Ukrajinu bude definovaný v samostatnej dohode o investíciách a budúcej prosperite. Bude pokrývať široké spektrum hospodárskych oblastí vrátane, ale nielen:
9. Zriadi sa niekoľko fondov na riešenie obnovy ukrajinskej ekonomiky, rekonštrukcie poškodených oblastí a humanitárnych otázok.
10. Po uzavretí tejto dohody Ukrajina urýchli proces uzatvorenia dohody o voľnom obchode so Spojenými štátmi.
11. Ukrajina potvrdzuje, že zostane nejadrovým štátom v súlade so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní.
12. Záporožská jadrová elektráreň bude spoločne prevádzkovaná tromi krajinami: Ukrajinou, Spojenými štátmi a Ruskom.
13. Obe krajiny sa zaväzujú zavádzať vzdelávacie programy v školách a v celej spoločnosti, ktoré podporujú porozumenie a toleranciu voči rôznym kultúram a odstraňujú rasizmus a predsudky. Ukrajina zavedie pravidlá Európskej únie o náboženskej tolerancii a ochrane menšinových jazykov.
14. V Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti je línia rozmiestnenia vojsk k dátumu tejto dohody de facto uznaná ako línia kontaktu.
15. Po dosiahnutí dohody o budúcich územných usporiadaniach sa Ruská federácia aj Ukrajina zaväzujú, že tieto dohody nebudú meniť silou.
16. Rusko nebude brániť Ukrajine v komerčnom využívaní rieky Dnipro a Čierneho mora.
17. Zriadi sa humanitárny výbor na riešenie zostávajúcich otázok.
18. Ukrajina musí uskutočniť voľby čo najskôr po podpise dohody.
19. Táto dohoda je právne záväzná. Jej plnenie bude monitorovať a garantovať Mierová rada pod predsedníctvom prezidenta Trumpa. Súčasťou mechanizmu budú Ukrajina, Európa, NATO, Rusko a Spojené štáty. V prípade porušenia budú uplatnené sankcie.
20. Po tom, čo všetky strany s touto dohodou súhlasia, okamžite vstúpi do platnosti úplné prímerie.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj zverejnil nový 20-bodový plán na ukončenie vojny. Piaty bod spomína aj o Článok 5 NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj zverejnil nový 20-bodový plán na ukončenie vojny. Piaty bod spomína aj o Článok 5 NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Mier na Ukrajine Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
