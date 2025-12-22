|
22. decembra 2025
Betlehemské svetlo bude v Prešove k dispozícii na tradičnom mieste pred Konkatedrálou sv. Mikuláša
Prešovčania si budú môcť aj tento rok priniesť do svojich domácností plamienok Betlehemského svetla. Symbol pokoja, nádeje a spolupatričnosti bude k dispozícii v utorok 23. decembra od 8:00 do 19:00, a tiež na ...
22.12.2025 (SITA.sk) - Prešovčania si budú môcť aj tento rok priniesť do svojich domácností plamienok Betlehemského svetla. Symbol pokoja, nádeje a spolupatričnosti bude k dispozícii v utorok 23. decembra od 8:00 do 19:00, a tiež na Štedrý deň v stredu 24. decembra od 8:00 do 12:00 na tradičnom mieste pred Konkatedrálou sv. Mikuláša v Prešove.
Ako pripomenula tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, Betlehemské svetlo začali slovenskí skauti rozvážať po krajine počas predvianočného víkendu. V sobotu 20. decembra ho skautské posádky od skorého rána rozniesli vlakmi, ale aj ďalšími spôsobmi do viac ako 300 miest a obcí po celom Slovensku.
Koordinátorka Betlehemského svetla na Slovensku Denisa Podskubová dodala, že symbolicky bude svetlo odovzdané aj v najvýchodnejšej, najzápadnejšej, najsevernejšej a najjužnejšej obci Slovenska. „Svetlo nádeje roznesieme po celom Slovensku už po tridsiatyšiestykrát ako symbol pokoja, lásky a mieru. Každý plamienok, ktorý donesieme, má pre ľudí veľký význam – prináša im pocit spolupatričnosti a nádeje,“ uviedla Podskubová.
Slovenskí skauti priviezli Betlehemské svetlo na Slovensko 6. decembra z Rakúska, kde ho prevzali od rakúskych skautov počas slávnostnej ceremónie v Linzi. O deň neskôr ho odovzdali poľským skautom v Zakopanom, čím sa oficiálne začala jeho tohtoročná púť naprieč regiónmi a hranicami. Tento rok plamienok pre Slovensko odpálili dievčatá zo skautskej družiny Plamienky z 2. zboru Dlhé Mačky Trnava, držiteľky titulu Družina roka 2025.
Distribúcia Betlehemského svetla pokračovala aj za východnú hranicu, keď ho slovenskí skauti priniesli do Užhorodu, kde ho prevzali ukrajinskí skauti. Svetlo tak nesie posolstvo pokoja aj do krajiny poznačenej vojnovým konfliktom. Aktuálne informácie o miestach a časoch, kde je možné Betlehemské svetlo získať, sú dostupné na interaktívnej mape na webovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk.
Zdroj: SITA.sk - Betlehemské svetlo bude v Prešove k dispozícii na tradičnom mieste pred Konkatedrálou sv. Mikuláša © SITA Všetky práva vyhradené.
