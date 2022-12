Betlehemské svetlo čaká tradičná cesta vlakmi po Slovensku, skauti už boli u prezidentky a pôjdu aj na Lomnický štít (foto)

Rozvoz Betlehemského svetla

Slávnostné nedeľné sväté omše

14.12.2022 - Počas tohto víkendu čaká Betlehemské svetlo tradičná cesta vlakmi po celom Slovensku. Slovenskí skauti ho postupne doručia na jednotlivé vlakové stanice, kam si poň môže prísť každý, kto má záujem, vynesú ho aj na Lomnický štít.Svetlo sa podľa koordinátora rozvozu Betlehemského svetla na Slovensku Mariána Suváka prostredníctvom skautských dobrovoľníkov dostane do viac ako 300 slovenských miest a obcí, a to aj na miesta, kde nie je priame vlakové spojenie.Už túto predvianočnú sobotu 17. decembra začnú vlaky so skautskými posádkami šíriť Betlehemské svetlo po krajine.„Na vlakových staniciach, kam v sobotu dorazí Betlehemské svetlo, už budú čakať skauti s lampášmi a až do Štedrého dňa ho budú roznášať v jednotlivých mestách a obciach, do nemocníc, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, azylových domov, na sv. omše, alebo ho doručia k ľuďom priamo domov, aby mohlo dotvárať atmosféru Vianoc,“ prezradil koordinátor rozvozu Marián Suvák, podľa ktorého skauti svetlo roznesú aj do ďalších miest a okolitých dedín, ktoré nemajú vlakové spojenie, aby sa dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí.Plamienok z Betlehema odovzdajú slovenskí skauti verejnosti v nedeľu, 18. decembra, počas slávnostných nedeľných svätých omší naprieč celým Slovenskom od Bratislavy až po Košice, kde bude až do Vianoc vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii na odpálenie a odnesenie domov.Skauti všetkým ľuďom, ktorí si chcú vziať plamienok z Betlehema domov, odporúčajú vziať so sebou sviečku alebo lampu chránenú pred vetrom a doma Betlehemské svetlo nechať na bezpečnom, dobre vetranom mieste s nehorľavým okolím. V nedeľu 18. decembra vynesú skauti plamienok z Betlehema opäť aj na Lomnický štít aj na Hrebienok a do Tatranského ľadového dómu.Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez vyznania.