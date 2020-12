Betlehemské svetlo je už aj v Prešove, rozžiarilo sa po bohoslužbe v Konkatedrále sv. Mikuláša

Betlehemské svetlo

V kostoloch a u skautov

19.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí skauti už po 31-krát priniesli do Prešova Betlehemské svetlo . Prešovčania si ho budú môcť odnášať do svojich domovov počas dvoch dní, a to v stredu 23. a štvrtok 24. decembra.Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek , počas predvianočného víkendu prebieha symbolické odovzdanie Betlehemského svetla verejnosti na svätých omšiach vo viacerých mestách na Slovensku.V Prešove sa tak udialo po bohoslužbe v Konkatedrále sv. Mikuláša v piatok 18. decembra. Betlehemské svetlo v megalampáši na námestí zapálila za asistencie skautov primátorka Prešova Andrea Turčanová „Aj tento rok nám Betlehemské svetlo pripomína blížiace sa Vianoce, ktoré sú časom pokoja a radostných stretnutí v kruhu najbližších. Ďakujem našim skautom, ktorí aj v týchto náročných časoch priniesli plamienok z Betlehema do centra nášho mesta, aby sa mohol rozžiariť v príbytkoch Prešovčanov,“ uviedla pri tejto príležitosti primátorka.Odovzdanie sa uskutočnilo za dodržania všetkých platných opatrení. „Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu žiadame o ich dodržiavanie aj všetkých ľudí, ktorí si po svetlo prídu. Je dôležité mať správne nasadené ochranné rúško a dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Rovnako ľudí prosíme, aby prišli iba vtedy, ak sú zdraví a nemajú žiadne nezvyčajné príznaky,“ upozornil Tomek.Betlehemské svetlo sa tento rok bude šíriť najmä alternatívnymi spôsobmi. Skautskí koordinátori pracujú na hľadaní riešení, ako a kam v rámci jednotlivých organizačných jednotiek Betlehemské svetlo dopraviť.Odpáliť si ho bude možné v kostoloch, skautských domoch aj na verejných priestranstvách. Jednotlivé miesta sú uvedené na stránke tu