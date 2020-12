Matovič by mal Sulíka odvolať z ministerského postu sám, myslí si Eštok

19.12.2020 - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by mal ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) odvolať sám, ak si stojí za svojimi vyjadreniami. Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy poslanec Národnej rady SR (NR SR) Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).Tiež podotkol, že ak strane Sloboda a Solidarita záleží, ako tvrdí, aby mohla vo vláde presadzovať svoj program a hodnoty, tak by mala bez problémov Sulíka stiahnuť a dosadiť iného ministra.Poslanec NR SR Igor Kašper (Sme rodina) je však presvedčený, že vláda štyri roky zostane aj v tom zložení, ako je. Na otázku, či by mal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podať demisiu, odpovedal, že Sulík a premiér Igor Matovič (OĽaNO) by si mali svoje problémy vykonzultovať.Premiér Matovič v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský 17. decembra naživo vyzval Sulíka, aby do Vianoc podal demisiu. Ako povedal, dôvodom je „neschopnosť” ministra hospodárstva nakúpiť potrebné antigénové testy.„Mrzí ma, že máme za idiota ministra hospodárstva, ktorý nie je schopný nakúpiť testy. Naozaj ma to mrzí, možno som zlý premiér, ale tieto následky nemienim ďalej znášať,” uviedol Matovič.