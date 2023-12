Betlehemské svetlo je už na Slovensku, skautské posádky ho roznesú vlakmi do viac ako 300 miest a obcí (foto)

Cez Poľsko a pobaltské krajiny

11.12.2023 (SITA.sk) - Betlehemské svetlo je už na Slovensku. Skauti ho priniesli do našich susedných krajín a pripravujú sa na jeho distribúciu. Informovala o tom nezisková organizácia Slovenský skauting Betlehemské svetlo prevzali od rakúskych skautov počas ceremónie v Linzi a na Slovensko ho priniesli v sobotu 9. decembra.V nedeľu ráno odovzdali svetlo počas svätej omše v Zakopanom poľským skautom. Svetlo bude aj vďaka slovenským skautom putovať cez celé Poľsko a pobaltské krajiny na sever a východ Európy.V pondelok prinesú skauti Betlehemské svetlo do Prezidentského paláca , kde si ho prevezme prezidentka Zuzana Čaputová . „Pôjde tak tradične o jedno z prvých oficiálnych prijatí svetla z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme na Slovensku," uviedla organizácia.„Odovzdávanie Betlehemského svetla poľským skautom sa každoročne organizuje na inej strane hranice. V minulom roku odovzdávali naši skauti svetlo v Poprade.“ povedal Marián Suvák , koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku.Ako organizácia priblížila, v nedeľu 10. decembra priniesli skauti Betlehemské svetlo aj do Užhorodu, kde ho prevzali skauti z Ukrajiny ako symbol nádeje a mieru.„Betlehemské svetlo je symbol pokoja, lásky a mieru. A práve tieto hodnoty, ktorých nositeľom je tento plamienok, sme priniesli s tichým, ale silným prianím ich naplnenia k našim východným susedom, aby si ho mohli prevziať ukrajinskí skauti a rozsvietiť svoju krajinu práve spomínanou nádejou a mierom,“ doplnil Suvák.Organizácia ďalej informovala, že počas posledného predvianočného víkendu, v sobotu 16. decembra, už od skorého rána budú skautské posádky roznášať vlakmi svetlo po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 300 miest a obcí.„Betlehemské svetlo sa dostane aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie, aby k nemu mal prístup čo najväčší počet ľudí. Betlehemské svetlo zažiari aj na najvyššie položenom obývanom mieste na Slovensku – na Lomnickom štíte," uviedla organizácia.Skauti postupne prinesú svetlo do domácností, nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti a kostolov.Skauti postupne pridávajú na interaktívnu mapu informácie o tom, kde a kedy bude k dispozícii Betlehemské svetlo. Mapu verejnosť nájde na stránke www.betlehemskesvetlo.sk