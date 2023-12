Na Pohode vystúpi Royal Blood, jedna z najlepších britských rockových kapiel

V roku 2015 získali BRIT Awards za Najlepšiu britskú kapelu roka. Nové meno Pohody 2024 dnes oznámil Michal Kaščák v rannom vysielaní Rádia_FM.





Royal Blood majú na konte ocenenia od viacerých hudobných magazínov, akými sú napríklad NME Awards, Kerrrang! Awards alebo Q Awards. Hneď po vydaní ich debutu padali označenia, že ide o rockový debut, aký tu už dávno nebol a prirovnania ku kapelám ako The White Stripes, The Black Keys alebo Muse. Práve s kapelou Muse nedávno odohrali turné.Na ich treťom albume Typhoons (2021) bol jedným z producentov Josh Homme z kapely Queens of the Stone Age, ktorá taktiež budúci rok vystúpi na Pohode. Aktuálny album Back to the Water Below vydali v septembri a celý si ho produkovali sami.Síce Royal Blood sú dvaja, avšak počas ich energických koncertov máte pocit, že sledujete kapelu, ktorá má aspoň šesť členov. Presvedčiť sa môžete na vlastné uši aj oči v júli na Pohode.Pohoda sa aktuálne na najprestížnejších festivalových cenách European Festival Awards dostala do shortlistu TOP 10 najlepších stredne veľkých festivalov v Európe. Hudobní profesionáli Pohodu zaradili aj do úzkeho výberu TOP 5 festivalov v kategórii The Take a Stand Award a The Event Safety Award.Organizátori oznámili, že v oznamovaní zaujímavých mien Pohody 2024 zo svetovej aj domácej scény budú pokračovať počas najbližších dní.