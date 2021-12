Betlehemské svetlo sa zatiaľ nepodarilo vyniesť na Lomnický štít, prekazil to vietor

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.12.2021 (Webnoviny.sk) - Betlehemské svetlo sa zatiaľ v tomto roku na Lomnický štít nedostalo. Poveternostné podmienky jeho vyneseniu v pondelok nepriali. Ako informovali skauti na sociálnej sieti, silný vietor vyradil z prevádzky lanovky. Skauti z Podtatranskej skautskej oblasti ho však stihli priniesť aspoň na stanicu lanovky Štart, tiež na Hrebienok aj do Tatranského ľadového dómu.V prípade zlepšenia počasia by plamienok Betlehemského svetla mali na Lomnický štít vyniesť lanovkári. Jeho umiestnenie na takzvanej pomyselnej streche Slovenska je už tradíciou.Plamienok z Betlehema priviezli v tomto roku na Slovensko po 32. krát. Skauti sa ho každoročne snažia priniesť všade tam, kde je to možné, a to aj v súčasnom pandemickom roku. V pondelok 13. decembra ho odovzdali aj prezidentke Zuzane Čaputovej.