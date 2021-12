Exprezidenta Porošenka podozrievajú z vlastizrady, uhlie mal nakupovať od proruských separatistov

Hrozia mu roky väzenia

Obvinenie zo sprisahania

21.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské úrady v pondelok informovali bývalého prezidenta Petra Porošenka, že je podozrivý z vlastizrady a „napomáhania teroristickým organizáciám“ na separatistických územiach vo východnej časti Ukrajiny.Vo vyhlásení štátneho úradu pre vyšetrovanie sa uvádza, že Porošenko je podozrivý z napomáhania činnosti samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, dvoch proruských separatistických vlád, od ktorých jeho vláda v rokoch 2014 - 2015 nakupovala uhlie.Porošenko bol ukrajinským prezidentom v rokoch 2014 - 2019. V predvlaňajších voľbách však podľahol súčasnému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.V prípade, že 56-ročnému Porošenkovi dokážu vinu, hrozí mu až 15-ročné väzenie a prepadnutie majetku. Porošenko sa momentálne nachádza v Turecku. Na výsluch by sa mal dostaviť 23. decembra, no zatiaľ nie je jasné, kedy sa vráti na Ukrajinu.Podľa ukrajinskej generálnej prokurátorky Iriny Venediktovovej vynaložili tamojšie štátne podniky na nákup uhlia viac ako 200 miliónov hrivien (približne 6,5 milióna eur). Údajným sprostredkovateľom bol proruský politik Viktor Medvedčuk, ktorý sa už šesť mesiacov nachádza v domácom väzení. Krstným otcom jeho najmladšej dcéry je ruský prezident Vladimir Putin.Úrady obvinili Medvedčuka zo sprisahania s predstaviteľmi Porošenkovej administratívy s cieľom nakupovať uhlie z baní v oblastiach kontrolovaných separatistami, čo pomohlo financovať ich protiukrajinskú činnosť. Do prípadu sú zapletení aj ukrajinský exminister energetiky Vladimir Demčišin a podnikateľ Sergej Kuzjara.