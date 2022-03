Bez dobrovoľníkov by sa Ukrajinci k pomoci len ťažko dostali, štát po kritike pripravuje opatrenia s cieľom prevziať toto bremeno

Spolupráca je kľúčom k úspechu

Skvelá práca dobrovoľníkov

23.3.2022 (Webnoviny.sk) - Záujmom štátu nie je podľa splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipa Vagača vytlačiť charitatívne a cirkevné organizácie z pomoci utečencom. Za pozitívne totiž považuje, že štát postupne preberá vo vybraných oblastiach bremeno poskytovania služieb utečencom z ich pliec na seba.Dodal, že cieľom je nastaviť systém spolupráce štátneho sektora so samosprávou, občianskymi organizáciami a dobrovoľníkmi tak, aby ľudia v núdzi mali zaistené bezpečie, zdravotnícku starostlivosť a stravu.Vníma totiž, že kríza naberá také rozmery, že ak Slovensko chce nápor zvládnuť, musí systém nastaviť tak, aby fungoval efektívne a dlhodobo.Musí v ňom preto figurovať štát so svojimi kapacitami a možnosťami, samospráva, ako aj občianska spoločnosť. Stanovisko splnomocnenca poskytol tlačový odbor Ministerstva vnútra SR Vagač zdôraznil, že občianske a cirkevné organizácie odviedli a stále odvádzajú skvelú prácu a bez ich nasadenia a aktivít by Slovensko čelilo oveľa väčším problémom a skutočnej humanitárnej kríze.„Zaregistroval som však aj kritickú spätnú väzbu na niektoré aktuálne kroky štátu, ktoré sa týkali vytvorenia hotspotu v Michalovciach, či niektorých ďalších rozhodnutí o zmenách režimu na hraniciach, či manažmentu utečencov. Z toho, čo som mal možnosť si zistiť a overiť, vidím za krokmi štátnych orgánov a hlavne Ministerstva vnútra SR snahu odťažiť nápor na štátnu hranicu, presunúť ťarchu administratívy a základných služieb do vybraných hotspotov hlbšie vo vnútrozemí a nastaviť pomoc tak, aby bola systematická, dlhodobo udržateľná a finančne zabezpečená štátom,“ zhodnotil, pričom podotkol, že pri tomto rozsahu krízy musí štát prebrať hlavnú časť koordinácie, administratívy a služieb.Podľa neho čím viac vecí sa podarí urobiť v spolupráci, tým to bude lepšie. Občanov žiada o pokoj a trpezlivosť, pretože spoločnosť čelí mimoriadnej situácii, s akou doteraz nemala skúsenosť, a preto sa môžu vyskytnúť nejasnosti, nedorozumenia či chyby.