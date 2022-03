Čínskemu tímu sa podarilo nájsť čiernu skrinku z havarovaného lietadla, pátranie po tej druhej komplikuje počasie (video)

Pátrajú po druhej čiernej skrinke

Lietadlo vrazilo do hory

23.3.2022 (Webnoviny.sk) - Na mieste havárie lietadla spoločnosti China Eastern našli po dvoch dňoch jednu z dvoch čiernych skriniek, no jej obal je veľmi poškodený. V stredu o tom informoval čínsky letecký predstaviteľ.Vonkajšia časť zariadenia je taká poškodená, takže vyšetrovatelia nedokázali identifikovať, či je to záznamník letových údajov alebo hlasový nahrávač z kokpitu.Informoval o tom šéf oddelenia vyšetrovania leteckých nehôd čínskeho úradu civilného letectva Mao Jen-feng. Ako ďalej povedal na tlačovej konferencii, zo všetkých síl sa snažia nájsť aj druhú čiernu skrinku. Neuviedol pritom, v akom stave je nájdené nahrávacie zariadenie.Pátranie po príčinách nehody, počas ktorej čínske lietadlo náhle kleslo a narazilo do hory, museli v stredu pre dážď prerušiť. Svah, na ktorom sa nachádzajú trosky, je totiž príliš šmykľavý a hrozia aj zosuvy pôdy.Na palube letu 5735 spoločnosti China Eastern z mesta Kchun-ming v západnej provincii Jün-nan do priemyselného centra Kuang-čou na juhovýchodnom pobreží bolo 123 pasažierov a deväť členov posádky. Havaroval v pondelok popoludní neďaleko mesta Wu-čou v oblasti Kuang-si. Zahynulo pravdepodobne všetkých 132 ľudí.Podľa vyšetrovateľov je priskoro špekulovať o príčine nehody. Lietadlo začalo asi hodinu po štarte z dosiaľ nevysvetlených dôvodov prudko klesať a po 96 sekundách prestalo vysielať.