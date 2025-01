Bez Fica a Matoviča by na Slovensku bolo o polovicu menej agresivity, vyhlásil europoslanec Ódor

Fyzické potýčky v predvolebnom období

Média robia z Fica netvora

18.1.2025 (SITA.sk) - Keby v politike neboli premiér Smer-SD ) a Igor Matovič hnutie Slovensko ), tak je na Slovensku o polovicu menej agresivity. Vyhlásil to europoslanec a bývalý premiér Ľudovít Ódor PS ) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.Reagoval tak na skutočnosť, že sa situácia na Slovensku radikalizuje. Uviedol to aj v súvislosti s nedávnym útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Vinníkov zvyšujúcej sa agresivity na Slovensku je tak podľa neho možné nájsť na oboch stranách.„Aj keď sme boli v úradníckej vláde, tak tá agresivita, ktorá možno v iných krajinách nie je až taká extrémna, tak u nás dokonca došlo v predvolebnom období aj k nejakým fyzickým potýčkam. To naozaj nemá obdobu,“ uviedol Ódor.Europoslanec Erik Kaliňák (Smer-SD) súhlasí s Ódorom, že pôvod súčasnej vypätej situácie treba hľadať v Matovičovi. „Ak ide o Roberta Fica, ktorému Ódor tiež pripisuje vinu, s tým nie úplne súhlasím,“ uviedol Kaliňák. Je podľa neho síce pravdou, že ak by Fico nebol v slovenskej politike, tak by spoločnosť nebola tak polarizujúca.„Túto polarizáciu však prinášajú médiá, ktoré z Fica robia netvora len za to, že má iný politický názor a farebnejší slovník,“ doplnil europoslanec a podotkol, že iba pár dní od nového roku sa začali šíriť hoaxy o tom, že sa premiér kúpe v zlatých vaniach alebo o tom, že vyzýval na násilie.„Ak sa teda pripisuje vina Ficovi, áno, je to polarizujúca postava, ale veľkú mieru viny pripisujem opozícii a médiám,“ uzavrel Kaliňák.