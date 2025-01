Poslanci Progresívneho Slovenska chcú do zákona o rodine zakotviť výchovu bez telesných trestov

Podmienky rodinnej výchovy

Vysoká miera tolerancie voči násiliu

Vplyv násilia na vývoj detí

Použitie primeraných výchovných prostriedkov

18.1.2025 (SITA.sk) - Národná rada sa bude na najbližšej riadnej schôdzi zaoberať novelou zákona o rodine z dielne poslancov Progresívneho Slovenska Lucie Plavákovej . Do zákona chcú zakotviť ustanovenie, ktoré má ochrániť deti pred telesnými trestami.„Rodičia rešpektujú právo dieťaťa na detstvo bez násilia a sú povinní ho pred ním chrániť. Rodičia pri výchove dieťaťa používajú výchovné prostriedky, ktoré zabezpečujú jeho duševný, telesný, citový a rozumový vývoj bez ohrozenia jeho zdravia, dôstojnosti a bez telesného trestania, duševného strádania a iných ponižujúcich prostriedkov,“ znie text, ktorý navrhujú do zákona doplniť poslanci Progresívneho Slovenska.Podľa nich by to bol krok k vytvoreniu podmienok pre detstvo bez násilia v podmienkach rodinnej výchovy. Slovenská republika vo svojej legislatíve dokázala odmietnuť telesné tresty detí v inštitúciách, ktorým rodičia zverujú svoje deti dočasne ako sú školy, či iných výchovných zariadení.Pri výchove detí v rodinách však zákon stále obsahuje formuláciu, ktorá ponecháva priestor na používanie telesných trestov. Prostredník a Plaváková to chcú teraz zmeniť. Zo štúdie z roku 2015 vyplýva, že až 70,6 percenta detí z výskumnej vzorky na Slovensku rodičia niekedy dávnejšie potrestali telesným trestom.Alarmujúci je údaj, že 7,9 percenta detí na Slovensku uviedlo zážitok telesného trestu v deň rozhovoru s výskumníčkou, prípadne deň predtým. Zároveň iba 4,9 percenta detí uviedlo, že ich rodičia vôbec telesne netrestajú.Národná stratégia na ochranu detí pred násilím – Detstvo bez násilia pre všetky deti (2023 - 2029), ktorú schválila vláda na svojom zasadnutí 13. novembra 2023, obsahuje veľké množstvo dát poukazujúcich na škodlivosť násilia páchaného na deťoch pre ich ďalší psychický vývoj.„Môžeme konštatovať, že na Slovensku zaznamenávame vysokú mieru tolerancie voči telesnému trestaniu detí v rodinách. Zároveň máme k dispozícii dáta preukazujúce škodlivosť násilných výchovných prostriedkov pre ďalší vývoj dieťaťa a pre spoločnosť ako takú. To potvrdzujú aj výskumy v iných krajinách,“ upozorňujú poslanci.Napríklad výskum Elisabeth Thompson Gershoffovej sa venuje vplyvu násilia na vývoj detí v USA. V roku 2016 jej kolektív publikoval výsledky metaanalýzy účinkov telesných trestov a fyzického zneužívania na deti. Štúdie pokrývali dáta o viac ako 160 000 deťoch a trvali 50 rokov.Výsledky poskytli jasné dôkazy na podporu názoru, že telesné tresty detí sú škodlivé a zvyšujú výskyt antisociálneho správania, agresivity, problémov s duševným zdravím a kognitívnych ťažkostí. Závery výskumu tiež konštatujú, že dôsledky telesného trestania sú rovnaké ako dôsledky fyzického zneužívania na vývoj dieťaťa.V súčasnosti platné a účinné znenie zákona o rodine stále umožňuje rodičom používať ´primerané výchovné prostriedky´. V zákone sa píše, že „rodičia majú právo použiť pri výchove dieťaťa primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohrozené zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývin dieťaťa.”Slovensko stále nepristúpilo k zásadnému legislatívnemu riešeniu, ktoré by telesný trest ako výchovný prostriedok odsúdilo a postavilo do kategórie neprijateľných. Výbor OSN pre práva dieťaťa pritom Slovenskej republike opakovane odporučil výslovne zakázať telesné tresty v domácom prostredí. Účinnosť novely zákona poslanci navrhujú symbolicky od 1. júna, teda Medzinárodného dňa detí.