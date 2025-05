Bez ladu a skladu, Michael Kocáb a Karpatské chrbáty vyrážajú na turné na Ukrajinu

Po úspechu jednodňového festivalu Pohoda loves Ukraine, ktorý sa uskutočnil v januári 2024 v Kyjive, sa slovenská hudba po roku opäť vracia na Ukrajinu, tentoraz rovno do štyroch miest. V stredu 7. mája začína turné v Ľvive, na druhý deň sa kapely presunú do Ternopiľu. Symbolicky v piatok, 9. mája, odohrajú skupiny spoločný koncert s ukrajinskou kapelou FAKTYCHNO SAMI v hlavnom meste Ukrajiny v Kyjive.

Výnimočný koncert sa očakáva v Boroďanke – toto mestečko neďaleko Kyjiva bolo okupované ruskou armádou, zničené boli mnohé civilné budovy vrátane základnej umeleckej školy a kultúrneho domu. Na zverstvá, ktoré sa stali v Boroďanke, reagoval aj svetoznámy streetartový umelec Banksy, ktorý tu zrealizoval dve svoje teraz už ikonické diela. V čiastočne opravenej časti kultúrneho domu odohrajú obe kapely záverečný koncert ukrajinského turné.

„Je pre nás cťou, že môžeme opäť odohrať koncerty na hrdej Ukrajine. Chceme zahrať pred ukrajinským publikom našu hudbu, ale aj ukázať, že Slovensko nie je len Robert Fico a jemu podobní. Veríme, že väčšina ľudí na Slovensku si váži ľudský život a nikdy by nešla cynicky oslavovať “mier“ s agresorom terorizujúcim susednú krajinu. Slovensko je na križovatke a my nemôžeme dopustiť, aby sme ho nechali uniesť do spoločenstva darebáckych štátov – o čo viac nás tam ťahajú naši lídri, o to viac sa musí aktivizovať umelecká a občianska spoločnosť. Každému empatickému človeku je jasné, kto je agresor a kto obeť, preto všemožne podporujeme Ukrajinu v jej zápase za slobodu. Vážim si, že nás svojou účasťou podporuje aj výnimočný človek a umelec Michael Kocáb,“ vraví o koncertoch na Ukrajine spevák skupiny Bez ladu a skladu Michal Kaščák. Michael Kocáb ho dopĺňa: „Pro mě je účast na těchto koncertech motivována snahou podpořit Slováky, kteří bojují o udržení základní hodnotové orientace. Fico, svými kroky ve vztahu k Putinovi, dělá Slovensku, jednoduše řečeno, ostudu. Zatěmnovat a rozmazávat polaritu ruské agrese vůči Ukrajine je v takto osudové situaci, jakou je ruská hrozba v podstatě celé západní Evropě, úmyslně desorientujícim činem. Ničím se nedá omluvit. Pravda je jednoduchá – Rusko je agresor a Ukrajina oběť. Jít na oslavy agresora a nepřímo tím legitimizovat jeho kroky je zásadním politickým selháním.”

„Tá obrovská noša hanby, s ktorou sme donútení žiť kvôli vlastizradcom zo súčasnej vládnej koalície, je taká neznesiteľná, že akékoľvek množstvo, ktoré sa nám podarí z nej odobrať, je oslobodzujúce,” vraví o koncertoch na Ukrajine hudobník Braňo Jobus z Karpatských chrbátov a dodáva: „Hrať s mužom, ktorý mal na starosti odsun okupačných vojsk z bývalého Československa, je pre nás vždy veľká česť. Hrať s Michaelom Kocábom priamo v okupovanej Ukrajine nie je len o túžbe po slobode, ktorú veľmi želáme našim ukrajinským priateľom, ale aj o slobode, o ktorú momentálne musíme bojovať aj my.”

Turné Michaela Kocába, Bez ladu a skladu a Karpatských chrbátov na Ukrajine organizuje festival Pohoda. Celé vybrané vstupné bude venované na podporu zápasu Ukrajiny za slobodu.