Ľúbostný list, ktorý nemal uzrieť svetlo sveta... Zničí všetkých?!

Ľúbostný list je triler, ktorý sa odohráva v najvyšších kruhoch anglickej spoločnosti. Zavedie vás do 20. rokov 20. storočia, zachytáva skutočné dobové reálie i postavy, šikovne pretkané fikciou. Tak ako to dokáže len Lucinda Rileyová.

Existuje ľúbostný list, ktorý by mohol zmeniť dejiny Anglicka. Tento ľúbostný list sa nachádza v pozostalosti známeho herca sira Jamesa Harrisona. Jeho odchod okrem smútiacej rodiny zanecháva aj šokujúce tajomstvo, aké by nikdy nemalo uzrieť svetlo sveta.

Mladá ambiciózna novinárka Joanna Haslamová sa zúčastní na pohrebe jedného z najslávnejších britských hercov svojej generácie a náhodou tam začuje klebety o existencii záhadného listu, ktorý po sebe zanechal.

Dlho neváha a pustí sa do pátrania na vlastnú päsť, netuší však, do akého nebezpečenstva sa púšťa… a ohrozí nielen seba, ale aj ľudí vo svojej blízkosti. Ten list sa snažia získať aj ľudia z najvyšších spoločenských kruhov s obrovským vplyvom a dotieravá novinárka je im tŕňom v oku. Nezastavia sa pred ničím. To však ani ona.

Ľúbostný list spája napätie, dobrodružstvo, lásku aj politické intrigy. Lucinda Rileyová skvele rozohráva hru o moci, manipulácii v politických a aristokratických kruhoch, o novinárskej etike a odvahe. Ale aj o láske, ktorá dokáže prekonať rôzne prekážky. To všetko so ženskou hrdinkou vo svete plnom mužských rozhodnutí.

Je to tak trochu historický triler, ktorý sa odlišuje od Rileyovej slávnych kníh. Najskôr príbeh vydala pod pseudonymom Lucinda Edmonds a po rokoch knihu výrazne upravila. Zaujímavosťou je, že dej má prvky, ktoré pripomínajú skutočné konšpiračné teórie okolo britskej monarchie, no autorka vždy zdôrazňovala, že ide o fikciu.

„Mnoho nečakaných zvratov, spomienky a neodmysliteľná dávka romantiky udržiavajú v románe napätie. Každý, kto vyhľadáva palácové intrigy a škandály vo vyššej spoločnosti, si príde v tomto románe Lucindy Rileyovej na svoje,“ napísal americký Booklist.

Lucinda Riley bola severoírska autorka, ktorá sa preslávila sériou Sedem sestier, kde kombinovala históriu, rodinné tajomstvá a romantiku. Jej štýl je emocionálne nabitý, vizuálne bohatý, často obsahuje prepojenie minulosti a súčasnosti a je prístupný aj čitateľom, ktorí bežne nečítajú historickú beletriu.